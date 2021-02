Walldorf. (stoy) Ein Talentabend in der Schule war für Nina Wink ausschlaggebend: Die 18-Jährige aus Walldorf, damals in der fünften Klasse, gewann den Wettbewerb – und entdeckte ihre Liebe zur Musik. Inzwischen stand die junge Sängerin schon mehrmals auf der Bühne, so tritt sie beispielsweise – unter normalen Umständen – fast jede Woche im Café Art in Begleitung der Jam-Session-Band auf. Nun folgte Winks bisheriges musikalisches Highlight: Sie durfte in der diesjährigen Staffel der Fernseh-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auftreten und kam eine Runde weiter. Die Sendung, in der ihr erster Auftritt zu sehen ist, wurde vor Kurzem auf RTL ausgestrahlt.

"Es war immer mal mein Traum, bei DSDS mitzumachen", erzählt die 18-Jährige im RNZ-Gespräch. Sie habe sich schon für die Staffel 2020 beworben, sei da aber schon am Anfang nicht weiter gekommen. Im Sommer letzten Jahres kam dann die gute Nachricht: Nach einem Online-Casting und einer Vorrunde durfte Wink vor der richtigen Jury, bestehend aus Mike Singer, Maite Kelly, Michael Wendler und Dieter Bohlen, auf einem Schiff in Oberwesel singen. "Bei meinem ersten Lied, 99 Luftballons von Nena, war ich noch extrem unsicher", blickt die Walldorferin zurück. Dafür sei ihr zweites Lied, Treppenhaus von Lea, wesentlich besser angekommen. "Das ist auch mal die Richtung, in die ich später gehen will", berichtet Wink über ihr musikalisches Idol.

Die 18-Jährige hat 2019 ihren Realschulabschluss gemacht, danach ging sie für ein Jahr auf ein berufliches Gymnasium, um ihr Abitur nachzuholen.

"Ich wollte aber sowieso immer eine Ausbildung machen, wusste nur noch nicht, was", erklärt sie. Im Oktober letzten Jahres hat sie dann die Schule abgebrochen, um Sängerin zu werden. Damit sie aber etwas in der Hand hat, will Wink trotzdem noch eine Ausbildung machen, derzeit befindet sie sich in der Bewerbungsphase für einen Platz als Musikfachhändlerin.

Zu Hause produziert die 18-Jährige schon eigene Musik: Im Sommer letzten Jahres veröffentlichte sie ihre erste Single "Längst vorbei", bald folgt die zweite "Zu spät". Neben den wöchentlichen Konzerten im Café Art stünde auch ein Auftritt vor einer Jury der Mannheimer Pop-Akademie an, den sie sich im Rahmen eines Schulwettbewerbs ergattern konnte.

Wegen der Corona-Krise wurde er allerdings schon zweimal verschoben. "Die Zukunft ist noch ungewiss, weil man momentan auch keine Kontakte knüpfen kann", bedauert Wink. Dennoch gibt sie von zu Hause aus ihr Bestes und nimmt unter anderem viele kurze Videos für ihren Instagram-Kanal (nina_deluxe) auf.

DSDS war für die 18-Jährige erst einmal die letzte Casting-Show. "Ich versuche jetzt, es alleine zu schaffen." Der Auftritt in der Fernseh-Show habe ihr schon viel mediale Aufmerksamkeit gebracht, mit der sie nicht gerechnet hätte.

Rückendeckung erhält Wink stets von ihrer Familie: "Sie unterstützen mich zu 100 Prozent in dem was ich mache, das freut mich sehr."