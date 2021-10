Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Gemütlich flanierten die Besucherinnen und Besucher von Stand zu Stand, schauten hier, kauften dort und genossen die schöne Atmosphäre am verkaufsoffenen Sonntag in Walldorf, der mit einem Herbst- und Bauernmarkt verbunden war.

Der Duft von Zuckerwatte wehte durch die Astorstadt, die süße Köstlichkeit zog nicht nur Kinder an. Es war viel los in der Innenstadt, sowohl in der Fußgängerzone als auch an der Drehscheibe. So mancher Gast war über den bunten Trubel überrascht: Dass so viel los sein wird, war eigentlich nicht zu erwarten, hatte die Walldorfer Werbegemeinschaft doch bewusst nicht außerhalb Walldorfs dafür geworben, damit die Stadt nicht allzu voll wird. Und so waren fast nur Walldorferinnen und Walldorfer unterwegs, wie man von den Einzelhändlern erfuhr, und doch herrschte ein reges Kommen und Gehen.

Der entsprechende Antrag für den verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt war recht kurzfristig, Anfang Oktober, im Gemeinderat eingereicht worden, in knapp drei Wochen musste die Planung der Gewerbetreibenden über die Bühne gehen.

Entlang der Fußgängerzone hatten verschiedene Marktbetreiber ihre Stände aufgebaut und präsentierten ihre Waren. Ein Hingucker unter vielen anderen war ein Stand mit afrikanischen Artikeln, darunter große und kleine Körbe als Dekoration oder Verstaumöglichkeit. Hier gab es auch bunte Kaffee- und große Milchkaffeetassen sowie farbenfrohe Schüsseln. Die Schüsseln eigneten sich beispielsweise für Salat oder als Dekoration etwa mit einer Kerze.

Während man hier stöberte, schaute andere am Stand mit Honig vorbei. Bernhard Bachert vom Bezirksimkerverein Wiesloch verkaufte hier selbst hergestellten Wald-, Kastanien-, Linden- oder Akazienhonig. "Das Jahr war für die Bienenpopulation hart", berichtete Bachert mit Blick auf den verregneten Frühling und Sommer. Denn bei derartiger Nässe können die nützlichen Insekten nicht ausfliegen und somit auch keine Nahrung sammeln. Damit die Bienchen für die Nahrungssuche nicht so weit fliegen müssen, hatte Bachert einen Bienenbestand ins Rapsfeld gestellt. Wer wollte, konnte sich an dem Stand über Leben und Bedeutung der Bienen ebenso wie die Imkerei, wie Honig entsteht und was darinnen ist, informieren. Zudem lief dort ein kleiner Film über die nützlichen Insekten.

Daneben hatte der Spargel- und Bauernladen Mayer seine Zelte mit Köstlichkeiten rund um den Spargel aufgeschlagen, als Tipp für die nächste Saison des königlichen Gemüses. Zudem probierten hier einige Besucherinnen und Besucher Wein und Apfelsaft aus der Region und fanden die Kombination der Genüsse spannend.

Kulinarisches von großen Laufvögeln, darunter Bratwurst, gab es am Stand vom Schinken-, Spargel- und Straußenhof Nauert. Erwerben konnte man hier auch Dekorationsartikel, die aus Straußeneiern gefertigt waren, beispielsweise Lampen.

Derweil hatte sich eine lange Schlange um Cappellino den Clown, alias Georg Klein, gebildet. Man könnte sagten, er stellte eine der begehrtesten Attraktionen dar – zumindest bei den Kleinen. Aus Luftballons entstanden Hunde, Katzen und fantasievolle Hüte. Die Kinder waren beeindruckt und begeistert. Und zwar so sehr, dass Clown Cappellino von der Walldorfer Drehscheibe zunächst nicht wegkam und erst viel später als geplant in der Fußgängerzone aktiv wurde. Und auch hier kam er nicht weit und wurde von Kindern belagert.

Während die Besucherinnen und Besucher entlang der Stände und in die Geschäfte flanierten, waren andere froh, einen Platz in den Restaurants und Cafés zu bekommen. Am frühen Nachmittag waren die Plätze allmählich Mangelware, gemütlich saß man draußen bei einem Cappuccino, bei Wein oder Bier und aß etwas. "Bei dem tollen Wetter haben wir mit dem Andrang gerechnet", sagte Birgit Schneidewind vom Restaurant "Zum Erbprinz" und sprach damit sicher auch für die anderen Restaurants in der Innenstadt. Auch in die Geschäfte lockte der verkaufsoffene Sonntag die Besucherscharen, die sich am frühen Nachmittag besonders zahlreich in der Innenstadt tummelten.