Walldorf. (rö) Telefon und Internet waren am Donnerstagvormittag im Bereich der Hubstraße in Walldorf gestört, kurz nach 13 Uhr war die Störung behoben. Wie die Telekom auf RNZ-Anfrage mitteilte, war ein sogenannter MSAN (Multi-Service Access Node) ausgefallen. Hierbei handelt es um eine technische Komponente, die in einem Multifunktionsgehäuse (einem der grauen Kästen am Straßenrand) untergebracht ist. Vermutlich sei hier nur kurzzeitig die Stromversorgung unterbrochen gewesen, so die Telekom weiter. Denn als die Techniker vor Ort eingetroffen waren, sei der MSAN schon wieder gelaufen.

Falls aus diesem Ausfall resultierende Störungen bei Kunden in Walldorf noch nicht behoben sind, empfiehlt es sich laut Telekom, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz und Strom zu nehmen und dann erneut zu starten. Das helfe in den meisten Fällen. Außerdem verweist die Telekom auf ihren Kundenservice.

Dort können die Leitung und der Anschluss technisch geprüft werden. Den Service erreicht man an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3301000. Wichtig aus Sicht der Telekom: Nur gemeldeten Störungen könne man nachgehen.