Walldorf. (rnz) Neun Stunden lang mussten Teile von Walldorf von Mittwochabend, 20.34 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5.40 Uhr, ohne Strom auskommen. Ursache war laut einer Mitteilung der Stadtwerke Walldorf ein Muffenschaden mit einem Folgeschaden an einer weiteren Muffe auf einem Mittelspannungsstromkreis, der Teile des Industriegebiets, aber auch Emil-Nolde-Straße, Rennbahnstraße, Rockenauerpfad, Schulzentrum, Aqwa und weitere Straßen versorgt.

Gegen 23 Uhr waren die beiden Fehler laut der Mitteilung lokalisiert, danach konnte eine Teilstrecke zwischen Schlossweg und Am Waldschwimmbad sofort wieder zugeschaltet werden. Um 5.40 Uhr wurden dann alle Trafostationen wieder zugeschaltet.

Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber erklärte gegenüber der RNZ: "So ärgerlich eine solche Störung ist, so sind wir froh und auch ein wenig stolz, dass die Versorgung in ganz Walldorf am frühen Morgen wieder hergestellt wurde."