Von Sophia Stoye

Walldorf. "Es ist ein Ergebnis, das wir nicht erwartet hätten", sagte Erster Beigeordneter Otto Steinmann: Walldorfs ohnehin positive Zahlen fielen nach der Abschlussrechnung des Jahres 2020 noch positiver aus als gedacht.

"Insgesamt können wir in Walldorf haushaltsmäßig sehr zufrieden zurückschauen", so Steinmann weiter: Trotz der befürchteten Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie liegen die Gewerbesteuern 2020 mit rund 184 Millionen Euro mehr als 24 Millionen Euro über dem Planansatz, wie es in der Beschlussvorlage von Kämmerer Boris Maier heißt. Grund dafür seien Steuernachzahlungen zweier Vermögensverwaltungsgesellschaften in Höhe von rund 43 Millionen Euro, die die coronabedingten Steuerherabsetzungen kompensiert hätten.

Auch Maier selbst ist vom Jahresabschluss überrascht: "Die Zahlen sind deutlich besser ausgefallen, als wir Anfang dieses Jahres noch vermutet hatten." Mit einem Gesamtergebnis von etwa 77,5 Millionen Euro im Plus schließe die Stadt das Jahr 2020. Laut Abschlussbericht ist das Ergebnis damit "trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur um rund 5,57 Millionen Euro niedriger als ursprünglich geplant". Dies sei vor allem den bereits erwähnten sehr hohen Steuereinnahmen geschuldet.

Zudem kamen über 45 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg dazu, die die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle kompensieren sollen. Kämmerer Maier zufolge hat sich die Summe aus Ergebnissen der letzten drei Jahre zusammengesetzt, obwohl man nicht ins Minus gefallen sei. Und auch die Grundsteuern fielen mit 47,7 Millionen Euro knapp 45 Millionen Euro höher aus als geplant. "Bei den Zinseinnahmen sieht man einen Abwärtstrend, der sich nicht aufhalten lässt", erklärte er weiter. 2020 wurden hier ungefähr 3,98 Millionen Euro eingenommen, zehn Jahre zuvor war es noch mehr als doppelt so viel.

Für Baumaßnahmen waren 2020 knapp 30 Millionen Euro eingeplant, tatsächlich ausgegeben wurde allerdings nur etwas mehr als die Hälfte. "Vor allem bei den großen Bauprojekten werden die Auszahlungen durch Verzögerungen beim Baufortschritt oder bei der Abrechnung in die nächsten Jahre verschoben", so die Beschlussvorlage. Mit die größten Investitionen waren im letzten Jahr Mittel für den Neubau des Kinderhauses Gewann Hof mit ungefähr 3,1 Millionen Euro – bei Gesamtkosten von 7,6 Millionen, den Neubau der Sporthalle am Schulzentrum mit rund 2,6 Millionen Euro – insgesamt wurden rund zehn Millionen fällig – und für Sanierungen von Gemeindestraßen mit etwa zwei Millionen Euro.

Was die Aufwendungen der Stadt angeht, "machen die Umlagen mehr als die Hälfte aus", so Maier. Von den insgesamt 146,5 Millionen Euro an ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts fließen allein knapp 63 Millionen Euro an andere Kommunen, mehr als 52 Millionen Euro an den Landkreis und rund 24,3 Millionen Euro der erwirtschafteten Gewerbesteuer an Bund und Land. Dem gegenüber stehen ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts in Höhe von knapp 260 Millionen Euro. Davon machen die Gewerbesteuer mit 66,21 Prozent den größten Teil der Erträge aus.

Insgesamt hat die Gemeinde zum Jahresende 587 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Allerdings behalten Verwaltung und Gemeinderat im Kopf, dass das Geld nicht zur völlig freien Verfügung steht und sie Teile davon für künftige Zahlungsverpflichtungen auf der hohen Kante behalten sollten. Wie Kämmerer Maier sagte, ist ein Teil der Mittel auch "für die Aufrechterhaltung der Walldorfer Infrastruktur" gebunden.

Neben der Abschlussrechnung stellte Betriebsleiter David Högerich im Gemeinderat auch den Jahresabschluss der Wohnungswirtschaft Walldorf vor. Der städtische Eigenbetrieb schließt das Jahr mit einem Minus von mehr als 177.000 Euro. Damit ist das Ergebnis um ungefähr 14.000 Euro besser als geplant. Ein Grund dafür ist, dass etwa 54.700 Euro mehr eingenommen wurden als gedacht.

Am Ende der Sitzung waren sich die Gemeinderäte in ihren Stellungnahmen einig: Trotz Corona könne man von einem guten Haushaltsjahr sprechen – aber die Vorsicht dürfe nicht zu kurz kommen: Wer weiß, wie lange sich die Zahlen noch so halten.