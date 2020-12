Walldorf. (tt) Ein Stein und nicht die Übergangskabelmuffen, die in letzter Zeit immer wieder für Stromausfälle in Walldorf gesorgt hatten, führte am Freitagabend zu einer Versorgungsunterbrechung. "Es kam um 21.59 Uhr zu einem Kabelfehler in der Altrottstraße. In Folge des Fehlers schalteten alle Einspeisungen von Wiesloch ab", erklärte Matthias Gruber, Geschäftsführer der Stadtwerke. Der Fehler habe schnell lokalisiert werden können: "Die Ursache ist ein Stein, der von oben auf das Mittelspannungskabel drückte und sich über die Jahre in die Isolierung ,einarbeitete’. Es handelt sich um einen Fehler bei der Kabelverlegung vor über 20 Jahren", so Gruber. Die Ursache stehe nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Baumaßnahmen oder Übergangskabelmuffen, deren Austausch in Kürze abgeschlossen sein wird.

Acht Mitarbeiter der Stadtwerke sorgten dafür, dass die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt werden konnte. "Gegen 23.30 Uhr waren alle Kunden wieder versorgt", so Gruber. Die Kommunikation sei erschwert worden, da sowohl die Mobilfunknetze als auch die Telefonanlage teilweise gestört waren. Um 2 Uhr wurde schließlich der Kabelfehler durch einen Messwagen eingemessen und am Samstagmorgen freigelegt.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 14.09 Uhr