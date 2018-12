Walldorf. (rö) Bürgermeisterin Christiane Staab hat sich bereits mit dem Gedanken angefreundet, "Zoodirektorin zu werden". Denn wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat, wird die Stadt Walldorf zum 1. April die Betriebsträgerschaft des Tierparks übernehmen.

Damit ist die Anstellung des bisherigen Personals (drei Tierpfleger sowie eine Sekretärin in Teilzeit) ebenso verbunden wie die zusätzliche Ausschreibung einer halben Stelle für einen neuen Betriebsleiter und die Übernahme der Gaststätte auf Grundlage des bestehenden Pachtvertrags. Hintergrund ist, dass sich der Verein Tierpark Walldorf zum 31. März 2019 auflösen wird.

Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann nannte den Tierpark "eine der wichtigsten Freizeiteinrichtungen unserer Stadt". Viele Jahre lang hätten Ehrenamtliche den Betrieb gewährleistet, das sei nun nicht mehr möglich. Die aktuelle Vereinsführung um die Vorsitzenden Bernhard Schreier und Dr. Klaus Spiegel habe die Einrichtung in den letzten Jahren "nachhaltig aufgestellt", nun aber signalisiert, aus privaten Gründen die Ämter niederlegen zu wollen.

Nachfolger hätten sich nicht gefunden, die Vorsitzenden wollten aber im Rahmen eines Fördervereins aktiv bleiben, auch um das vorhandene Netzwerk an Sponsoren und Tierpaten aufrecht zu erhalten. "Es gibt letztlich keine Alternative", sagte Steinmann zur Übernahme des Betriebs durch die Stadt.

Schon jetzt trage die Stadt die Personalkosten von etwa 140.000 Euro im Jahr, durch die zusätzliche halbe Stelle würden 35.000 bis 40.000 Euro hinzukommen. Dazu kommen Mittel für Betrieb und Unterhaltung des Tierparks, die teils auch schon heute beigesteuert werden. Der Tierpark-Verein beziffert sein Spendenaufkommen auf circa 50.000 Euro im Jahr, dazu kommen Mitgliedsbeiträge von 3300 und Patenschaften von 5000 Euro jährlich. Die Besucherzahlen liegen laut Verein bei 65.000 bis 70.000 Menschen im Jahr.

Für Mathias Pütz (CDU) ist der Tierpark "eine feste Größe im Freizeitbereich". Nach "gravierenden Problemen in jüngerer Vergangenheit" stehe der aktuelle Vorstand für eine "äußerst erfolgreiche Übergangszeit". Deshalb spreche man dem künftigen Förderverein "eine enorme Bedeutung" zu. Der Tierpark sei aus Walldorf "nicht mehr wegzudenken", sagte Christian Schick (SPD), durch das Engagement des heutigen Vorstands habe er "eine unglaubliche Aufwertung" erfahren.

"Wer, wenn nicht wir, sollte jetzt am Zug sein", müsse man den "Erhalt dieser tollen Einrichtung garantieren". Wilfried Weisbrod (Grüne) betonte die Wichtigkeit des Tierparks "hier in Walldorf und über die Region hinaus", deshalb sei "immer klar" gewesen, dass ihn die Stadt weiterführen werde. Für Dr. Günter Willinger (FDP) stand der Dank an die Verantwortlichen und ihre Familien im Vordergrund. Man wolle sie aber "nicht so einfach aus der Verantwortung entlassen" und hoffe auf die Mitarbeit im Förderverein, gerade auch, um das geschaffene Netzwerk zu erhalten.