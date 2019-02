Walldorf. (pol/mare) Der Spanner wurde selbst beobachtet: Ein aufmerksamer Mann hat einen Voyeur auf frischer Tat ertappt. Doch wie die Polizei mitteilt, blieb die Fahndung erfolglos.

Der aufmerksame Mann beobachtete einen Mann dabei, wie dieser um kurz nach 22 Uhr im Garten des Nachbargrundstückes an der Terrassentüre stand und dabei durch den teilweise heruntergelassenen Rollladen in das Wohnzimmer Am Rebgärtchen spähte. Dabei beobachtete dieser wohl die auf dem Sofa liegende Bewohnerin.

Als der Spanner den Zeugen bemerkte, flüchtete er um das Haus über den Gartenzaun auf die Straße. Mehrere Streifenwagen nahmen sofort die Fahndung auf, nachdem sie alarmiert worden waren. Der Mann entkam allerdings.

Die Ermittler des Polizeipostens Walldorf suchen in diesem Zusammenhang nach einen Mann, die wie folgt beschrieben werden kann: mindestens 1,80 Meter groß, bis zu 30 Jahre alt, schlanke/sportliche Statur, er trug eine Basecap und eine dunkle Jacke.

Ob hier möglicherweise ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat im November letzten Jahres besteht, die sich im selben Wohnviertel ereignete, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06222/57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.