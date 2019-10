Im zweiten Abschnitt des Baugebiets Walldorf-Süd laufen die Erschließungsarbeiten. Auf zwei Grundstücken an der Wieslocher Straße (in Verlängerung des "Hauses am Kreisel", rechts im Bild) könnte bezahlbarer Wohnraum für Normalverdiener geschaffen werden. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nach einem Antrag der SPD-Fraktion einstimmig beschlossen, im zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd "bezahlbaren Wohnraum" für Normalverdiener zu schaffen. Das soll beispielsweise auf zwei städtischen Grundstücken entlang der Wieslocher Straße geschehen, die aktuell für Geschosswohnungsbau vorgesehen sind und jeweils über 2000 Quadratmeter groß sind. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Parameter für die Nutzergruppe und den Wohnraum zu entwickeln.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt größere Anstrengungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus unternommen, auch hier ist die Nachfrage immer noch groß. Trotzdem, so der einhellige Tenor der Stellungnahmen im Gemeinderat, gibt es auch oberhalb der für Sozialwohnungen gültigen Einkommensgrenze viele Menschen, die sich frei finanzierte Wohnungen in Walldorf nicht leisten können.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Manfred Zuber wies darauf hin, dass es sich um ein "dringendes Problem" handle, mit dessen Lösung man sich nicht zu lange aufhalten dürfe. Bürgermeister Christiane Staab sagte deshalb zu, noch vor Jahresende eine Sitzung des Arbeitskreises Wohnraumvergabe einzuberufen, in dem die Verwaltung die relevanten Themen aufbereiten wolle - nicht nur mit Blick auf Walldorf-Süd, sondern auch für das Wohnbauprojekt Heidelberger-/Hebelstraße, in dem neben Sozialwohnungen ebenfalls bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.

"Die Situation am Wohnungsmarkt verschärft sich mehr und mehr", begründete Manfred Zuber den Antrag seiner Fraktion. "Es werden vor allem Wohnungen für Normalverdiener gebraucht", davon gebe es in Walldorf "viel zu wenige". Nach Vorstellung der SPD sollten diese "bezahlbaren" Wohnungen vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft verwaltet werden. Es spreche nichts dagegen, sie nach den Vorgaben des Landeswohnraumförderprogramms zu errichten - darauf hatte die Verwaltung in ihrer Vorlage hingewiesen, um eine langfristige Vermietbarkeit unter veränderten Rahmenbedingungen zu erlauben. Aus Zubers Sicht werden "die Wohnungen jetzt gebraucht, nicht in Zukunft", zudem werde im dritten Abschnitt von Walldorf-Süd nur bedingt Platz für geförderten Wohnraum sein. Zuber vermisste im Verwaltungsvorschlag eine "zeitliche Vorgabe" und bat darum, bis zum Jahresende Vorschläge vorzulegen.

Für die CDU konnte Dr. Gerhard Baldes dem SPD-Antrag "bedingt" zustimmen. Man sei bereit, ihn als Handlungsauftrag an die Verwaltung zu sehen. Noch fehle "ein schlüssiges Konzept für bezahlbaren Wohnraum". Man müsse beschließen, "was günstig ist", und festlegen, "wer der Nutznießer sein darf", ob es um junge Familien oder auch ältere Menschen gehe, um in Walldorf lebende Personen oder "Ex-Walldorfer". Wenn dafür ein Kriterienkatalog entwickelt werde, "möchten wir ihn aufs ganze Stadtgebiet erweitert sehen". Für Baldes betritt man "Neuland" und bewegt sich "klar außerhalb der Pflichtaufgaben". Deshalb sei ein Konzept nur dann sinnvoll, "wenn sich diese günstigen Wohnungen selbst tragen".

"Der Markt regelt nicht alles", sagte Wilfried Weisbrod (Grüne), deshalb sei man "gezwungen, in diesen Bereichen tätig zu werden". Auch er vermisste im ursprünglichen Antrag aber "gewisse Essentials" vom Nutzerkreis bis zu den Parametern für die Miethöhe, deshalb gehe der Verwaltungsvorschlag in die richtige Richtung. "Dankbar" für den Antrag zeigte sich Dr. Günter Willinger (FDP), "das fordern wir alle schon lange". Auch er sah darin einen Auftrag an die Verwaltung, die entsprechenden Kriterien zu Miethöhen, dem Personenkreis, aber auch der Kontrolle zu erarbeiten.