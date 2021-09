Walldorf. (RNZ) Am Montag, 20. September, beginnen die Baumaßnahmen zur Sanierung. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten und wird bis November 2022 dauern. Die Schwetzinger Straße wird zwischen der Friedrichstraße und der Hildastraße saniert, wie der Gemeinderat am 13. April 2021 beschlossen hat.

Neben der Sanierung der Fahrbahn und Gehwege wird es auch einige bauliche Neuerungen geben: KFZ-Stellplätze werden separat ausgewiesen, Querungsmöglichkeiten für Fußgänger verbessert, Fahrradständer angebracht und zehn Straßenbäume mit entsprechenden Baumquartieren gepflanzt.

Zur Umsetzung der Bautätigkeit ist eine Vollsperrung für den Verkehr erforderlich, sodass während der Baumaßnahme der Verkehr wie bei der "Kerwe-Sperrung" über die Umleitung Nußlocher Straße/Ringstraße/Hardtstraße zur Schwetzinger Straße geführt wird. Natürlich können auch andere Wegstrecken im Stadtgebiet genutzt werden.

Der erste Bauabschnitt der Baumaßnahme von der Friedrichstraße bis zur Steinstraße wird von Mitte September 2021 bis April 2022 erfolgen. Danach wird der nördlich anschließende zweite Bauabschnitt von der Steinstraße bis zur Hildastraße von April 2022 bis November 2022 bearbeitet.

Die Baustelle mit den Tief- und Straßenbauarbeiten wird natürlich Einschränkungen für die Anwohner, die Läden und Geschäfte und die Bevölkerung mit sich bringen. Die Erreichbarkeit der Anwesen und die Anbindung sind während der Bauphase möglich; Häuser und Läden sollen erreichbar sein.