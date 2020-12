Von Sebastian Lerche

Walldorf. Seit aus den "Montagsspaziergängen" in den vergangenen Monaten "Querdenker"-Demonstrationen auf der Walldorfer Drehscheibe wurden, häuft sich die Kritik an den Äußerungen und am Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Walldorfer Netzwerk "Solidarisch durch die Krise", mit Angehörigen der evangelischen Kirchengemeinde, Mitgliedern von FDP, Grünen und SPD, der "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes" und der "Antifa", veranstaltete wiederholt Gegendemonstrationen und bezeichnete die Zweifel an Maskenpflicht oder anderen Corona-Regeln als "Verschwörungsmythen". Jetzt hat die RNZ ein offener Brief des Netzwerks erreicht.

Darin werden die Kontrollen der Corona-Regeln massiv beanstandet. Neben der Polizei war laut dem Brief auch ein Vertreter des Landratsamts als zuständige Versammlungsbehörde vor Ort: Doch niemand sei eingeschritten, als Personen ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne den gebotenen Abstand vor Ort waren, die einander "demonstrativ und provokativ mit Umarmungen oder Küsschen" begrüßt hätten. Weiterhin heißt es im Brief, dass es bei den letzten Montags-Demonstrationen schlimmer geworden sei, "die Auflagen noch zaghafter bis überhaupt nicht eingefordert" worden seien.

Besonders gravierend, so der Vorwurf, seien die Verstöße am vergangenen Montag bei der "mit knapp über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bislang am stärksten frequentierten Kundgebung von ,Querdenkern’" gewesen. Das Netzwerk schreibt: "Wir haben den Eindruck, dass sich weder Verwaltung oder Versammlungsbehörde noch Polizei konsequent um die Umsetzung der Maßnahmen kümmern."

Das Netzwerk beobachtete auch Unterschiede im Verhalten der Polizei, je nachdem, ob sich Personen im ausgewiesenen Kundgebungsbereich oder am Rande aufhielten. Das konnte die Polizeipressestelle auf RNZ-Anfrage bestätigen: Das Landratsamt als Versammlungsbehörde habe den Demonstrationsbereich klar abgegrenzt. Und darauf hätten die zehn Beamtinnen und Beamten vor Ort – gemäß Auftrag – den Fokus gerichtet. "Die ,Querdenker’-Demonstration war problemlos", so der Polizeisprecher, die Corona-Regeln seien eingehalten worden.

Anders sah das laut Polizei bei den "Sympathisanten" der "Querdenker" am Rand der Drehscheibe aus, die nicht zur eigentlichen Demonstration zu zählen waren. Die Appelle hätten bestenfalls kurz gewirkt.

Die Polizei sprach ebenfalls von einer ungewöhnlich hohen Zahl der "Querdenker", statt wie bisher 30 bis 40 seien es 80 oder mehr gewesen – und überdies zirka 40 "Sympathisanten". Das mag damit zusammenhängen, dass in der "Querdenker-Szene" bekannte Personen wie Bodo Schiffmann aus Sinsheim angekündigt waren: Seine teils umstrittenen, teils von der Realität längst überholten Äußerungen zum Coronavirus machten Schlagzeilen, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts, ohne medizinische Erfordernis Atteste zur Maskenpflicht-Befreiung ausgestellt zu haben.

Die zehn Polizistinnen und Polizisten vor Ort hätten sich einer schwer lösbaren Aufgabe gegenüber gesehen: die Demonstration selbst beobachten, ein Auge auf die Gegendemonstration haben und mögliche aggressive Zusammenstöße verhindern, sich gegen Pöbeleien und Provokationen behaupten – und überdies die "Sympathisanten" kontrollieren.

"Für die nächsten Demonstrationen werden wir die Polizeikräfte massiv aufstocken", kündigte der Pressesprecher an: 20 bis 40 Einsatzkräfte seien denkbar. Er hielt auch für notwendig, dass das Landratsamt den Kundgebungsbereich mit den eigens geltenden Regeln größer fasst: damit die Polizei auch die nötigen Befugnisse hat, durchzugreifen.

Das aber sieht das Landratsamt kritisch, wie die RNZ auf Anfrage erfuhr. Schließlich hat auch die Gegendemonstration ihren eigenen Bereich – und überdies wäre das eine unangemessene Behandlung von Passanten, die nichts mit den Demonstrationen zu tun haben. Bei diesbezüglichen Maßnahmen der Stadt Walldorf wäre "zweifelhaft, ob die vor Gericht standhalten". Für die Montags-Kundgebungen hat das Landratsamt verfügt, dass nicht nur Abstandhalten und Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht sind. Wer von einer Maske befreit ist, muss "ein bis zum Kinn gehendes Plexiglasvisier" tragen. "Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe inzwischen mehrfach bestätigt", so das Landratsamt. Man verweist auf Berichte der Polizei, denen zufolge die Auflagen bei den Versammlungen weitgehend eingehalten werden.

Die "Sympathisanten" wiederum sorgen bei den Behörden seit Dienstag, mit der Verschärfung der Corona-Regeln, für Diskussionsstoff: In Warteschlangen und auf Supermarkt-Parkplätzen gilt die zusätzliche Maskenpflicht, ist das also bei solchen Menschenmengen auch der Fall?