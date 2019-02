Walldorf. (rö) Bauherren, die in Walldorf ein städtisches Grundstück kaufen, werden künftig nicht dazu verpflichtet, auf ihren Häusern Photovoltaikanlagen zu errichten. Das hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt. Der Gemeinderat folgte allerdings mehrheitlich (gegen die Stimmen der vier Grünen-Räte und bei einer Enthaltung von Christian Schick, SPD) dem Beschlussvorschlag des technischen Ausschusses und lehnte den Antrag ab. Beschlossen wurde aber die Pflicht zu einem Beratungsgespräch bei den Stadtwerken Walldorf über die Errichtung von Photovoltaikanlagen bei städtischen Grundstücksverkäufen.

In der Sitzung wurde deutlich, dass die Mehrheit des Gemeinderats der Freiwilligkeit den Vorrang vor Verpflichtungen einräumen möchte. Zu den Argumenten zählte, dass die Käufer städtischer Grundstücke bereits die Verpflichtung zum Bau eines Passivhauses haben, was neben den stattlichen Grundstückspreisen in Walldorf einen erheblichen Kostenfaktor darstellt. Man war sich aber auch weitgehend einig, dass sich Photovoltaikanlagen wirtschaftlich rechnen und es im Interesse der Bauherren liegen müsste, eine solche Anlage zu errichten. Deshalb sollen die Stadtwerke in der Beratung sinnvolle Angebote wie Komplettlösungen oder Pachtmodelle präsentieren, auch um die Hemmschwelle zu senken. "Es geht uns darum, ein ganzheitliches Programm zu schnüren", sah Bürgermeisterin Christiane Staab darin ein "sehr viel weitreichenderes Ergebnis", als es nur mit einer Photovoltaikanlage zu erreichen sei.

"Die globale Erwärmung schreitet voran", sagte Hans Wölz für die Antragsteller, die Wetterveränderungen verursachten enorme Schäden, die man lokal etwa im Walldorfer Wald beobachten könne. "Nur durch kleine Schritte im lokalen Bereich kann es auch im Großen gelingen", forderte Wölz eine "klimaneutrale Stromerzeugung" und, "dass sich alle Bauherren an den Klimaschutzzielen beteiligen". Das sei rentabel, rechnete er vor: Wer ein Passivhaus samt Photovoltaikanlage baue, könne ein zinsgünstiges Darlehen der KfW über 100.000 Euro erhalten und müsse nur 85.000 zurückzahlen - damit sei eine mittelgroße Photovoltaikanlage schon bezahlt, so Wölz. Seiner Ansicht nach "darf man jemanden zu seinem Glück zwingen".

"Natürlich wäre das wünschenswert", sagte Uwe Lindner (CDU), wollte es aber angesichts der finanziellen Zusatzbelastung "dem Bauherren überlassen, ob er sich das leisten kann und will". Mit der verpflichtenden Beratung setze man "auf die verantwortungsvolle Freiwilligkeit des mündigen Bürgers". Auch die SPD wehrt sich laut Lorenz Kachler dagegen, "dass das jeder machen muss". Stattdessen setze man auf "Fast-Freiwilligkeit", durch die Beratung entstehe "die Pflicht zur Auseinandersetzung mit der Solarnutzung". Günter Lukey konnte für die FDP "Idee und Ansatz grundsätzlich nachvollziehen". Man unterstütze das verpflichtende Beratungsgespräch, bestehe aber darauf, "dass der Freiraum erhalten bleibt".

An dieser Haltung der Ratsmehrheit änderten auch die weiteren Wortmeldungen der Antragsteller nichts. So zeigte sich Walter Hecker "enttäuscht", dass man sich nicht zu etwas durchringen könne, "das 100 Prozent Klimaschutz bringt". Fünf Photovoltaikanlagen hätten einen größeren Klimaschutzeffekt, als alle städtischen Umweltförderprogramme im Jahr 2018 zusammen erreicht hätten, so Hecker. Wilfried Weisbrod befürchtete, dass man beim beschlossenen Vorgehen froh sein müsse, "wenn wir ein Viertel oder die Hälfte erreichen". Erst ein Antrag zur Geschäftsordnung auf sofortige Abstimmung beendete die Diskussion.