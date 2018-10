Von Anton Ottmann

Walldorf. Kriminaloberrat Alexander Gerlach entdeckt beim gemeinsamen Joggen mit seiner Geliebten Theresa am Neckarufer eine Leiche. Die Tote ist Juliane von Lembke, eine erfolgreiche und skrupellose Managerin, die in der ganzen Welt unterwegs ist und sich auch privat nimmt, was ihr gefällt. Alle Spuren weisen darauf hin, dass sie sich in Selbstmordabsicht von einer Brücke in den Neckar gestürzt hat. Da meldet sich eine Obdachlose, die einen Wortwechsel zwischen einem Paar beobachtet haben will, den der Mann mit einem Stoß gegen die Schulter der Frau beendete, sodass sie über das Geländer ins Wasser fiel. Obwohl die Zeugin alkoholisiert ist und nicht sehr glaubwürdig erscheint, bestätigt sich Gerlachs Bauchgefühl, der nicht an einen Selbstmord glaubt.

Das ist der Auftakt zum 15. Fall des Heidelberger Kripochefs, den Autor Wolfgang Burger in seinem neuen Buch "Wen der Tod betrügt" in der Walldorfer Stadtbücherei vorstellte. Burger (Jahrgang 1952) ist promovierter Elektroingenieur und verfasst seit 1995 Kriminalromane. Er lebt abwechselnd in Karlsruhe und Regensburg, ist mit der Krimiautorin Hilde Artmeier verheiratet und hat drei Töchter. Er siedelt die Tatorte seiner Krimi-Romane meistens in Karlsruhe und Heidelberg an und wird deshalb oft auch als Regionalschriftsteller bezeichnet. Auf sein Publikum bezogen, wird ihm dieser Titel nicht gerecht, denn er genießt deutschlandweit den Ruf eines erstklassigen Krimi-Autors, dessen Bücher in der Bestsellerliste des Spiegels ganz oben zu finden sind.

Hauptfigur und Ich-Erzähler der Heidelberger Krimireihe ist Alexander Gerlach, dessen Hoffnungen auf einen einigermaßen ruhigen Job und ein geregeltes Privatleben sich schnell zerschlagen. All seine Fälle in der beschaulichen Touristenstadt entpuppen sich als ungewöhnlich und gefährlich, so auch der neueste mit der zwielichtigen Frau von Lembke.

Privat bereitet ihm zurzeit die ansonsten recht romantische Affäre mit Theresa Stress, weil sie ein Flüchtlingsmädchen bei sich aufnehmen will. Auch die beiden Teenager-Töchter machen Probleme, ganz zu schweigen von den Eltern. Letztere hatten sich nach einer Affäre des Vaters mit einer "blonden Schnalle", wie die Mutter abfällig anmerkt, getrennt, kommen aber beide mit dem Alleinsein nicht klar und sprechen dem Alkohol mehr zu, als ihnen guttut.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Stadtbücherei hatten sich überwiegend Menschen mittleren Alters eingefunden, die Burger und seine Heidelberger Reihe bestens kannten. Gespannt hörten sie zu, wenn der Autor erzählte, wie es der Geliebten, den Töchter und Eltern zurzeit gehe, was sich inzwischen in der familiären Situation getan habe und mit welchen Nebenschauplätzen sich der Protagonist gerade herumschlagen müsse. Burger lässt seine Leser, und bei der Lesung die Zuhörer, die persönlichen Höhen und Tiefen Gerlachs miterleben. Sie fiebern geradezu danach, mehr aus seinem privat nicht gerade einfachen Leben zu erfahren.

Auf Bitten des Verlags lässt der Autor seinen Heidelberger Polizeibeamten selbst zu Wort kommen, diesen Brief findet man auf der Innenseite des Buch-Umschlages. Darin beklagt er sich bitter darüber, dass so ein "unbekannter Autor" über seine Arbeit und sein Leben schreibe, was er mit seiner Geliebten anstelle und welche Probleme er mit seinen Eltern habe. Er empfiehlt den Lesern, dieses Buch nicht zu lesen, und dem Autor droht er Prügel oder Gefängnis an.

Die Zuhörer amüsierten sich köstlich, als Burger diesen Brief zum Besten gab. Auch sonst hat der Autor ohne Zweifel Humor, was immer wieder in seinen Dialogen sichtbar wird. Er ist aber auch sehr geschickt darin, die Leser zu binden, damit sie sich mit dem Protagonisten und dessen Romanfiguren identifizieren. So tritt der eigentliche Kriminalfall fast in den Hintergrund, dabei wird es weniger wichtig, ob dieser besonders kniffelig ist oder besonders raffiniert gelöst wurde. Unabhängig davon schreibt Burger spannend bis zur letzten Seite und sein neuester Roman "Wen der Tod betrügt" ist uneingeschränkt zu empfehlen, genauso wie die Vorgängerromane auch.