Walldorf. (RNZ) Seit Februar findet im Distrikt "Reilinger Eck" des Walldorfer Stadtwalds sowie im angrenzenden Reilinger Gemeindewald eine Holzerntemaßnahme statt. Forstrevierleiter Gunter Glasbrenner betont: "Wie auch in den letzten Jahren werden nur absterbende oder frisch abgestorbene Bäume eingeschlagen." Die Kiefern in den Hardtwäldern litten seit Jahren massiv unter der warm-trockenen Witterung und den damit einhergehenden Krankheiten wie Pilz- und Mistelbefall. "Wir schlagen hier also Opfer des Klimawandels ein."

Das Holz ist ihm zufolge oft noch gut verwertbar und wird zu Brettern, Balken und Leisten verarbeitet, steht dann als Bauholz oder Holzverpackungen zur Verfügung. Insbesondere soll mit den Fällungen eine gefahrlose Benutzung der Waldwege, insbesondere am Ketscher und am Hockenheimer Weg, für Ausflügler, Sportler oder andere Besucherinnen und Besucher, aber auch Rettungskräfte sichergestellt werden.

Zudem wollen die Gemeinden und die Forstverwaltung die Kiefernbestände mit trockenheitstoleranten Baumarten ergänzen und dadurch Mischwälder schaffen, die besser mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen. Revierleiter Gunter Glasbrenner erklärt, dass man besonders an verschiedene Eichenarten denke, wenn es um "klimastabile" Bäume gehe: Man gehe zweigleisig vor, pflanze neue Setzlinge ein und ermögliche den Eichen, sich eigenständig zu vermehren. Für die Pflege von Naturverjüngung und Anpflanzung von Eichentrupps, wie es geplant sei, müssten die Waldarbeiter in die Bestände und dort laufend Arbeiten durchführen. Glasbrenner: "Dies geht nur, wenn die Gefahr durch die Entnahme von toten Bäumen verringert wurde."

Nur absterbende oder tote Bäume sollen gefällt werden. Die Forstmaschinen sind auf den „Rückegassen“ (Bild oben) unterwegs, die mit zwei gelben Doppelstrichen markiert sind. Geschlagene Stämme und Äste kommen zum Teil in den „Totholzgarten. Foto: Kreis/Pfeifer

Nicht alles jetzt geschlagene Holz indes kann verkauft werden – und nicht alle alten Bäume müssen weg. Weder Alt- noch Totholz ist nutzlos: Ein großer Teil der im Wald lebenden Arten ist sogar darauf angewiesen. Um diesen Arten dauerhaft ihren Lebensraum zu sichern, setzen die beiden Gemeinden sogenannte "Alt- und Totholzkonzepte" um. Dabei werden Waldflächen dauerhaft nicht genutzt. In Walldorf sind das allein 36 Hektar Waldrefugien, in denen der Wald sich natürlich entwickelt. Sie sind an den doppelten weißen Wellenbändern, mit denen die Randbäume markiert sind, erkennbar. Zu den Refugien kommen noch weitere Elemente wie "Habitatbaumgruppen" und einzelne "Habitatbäume" – also Gemeinschaften von Bäumen oder solo stehende, die für eine Vielzahl von Arten Heimstatt oder Nahrung bieten.

Dass das Konzept greift, zeigt die Artuntersuchung im Zusammenhang mit dem Walldorfer "Totholzgarten" am Reilinger Weg. Hier wurden gefällte Bäume und Sträucher – nicht nur abgestorbene, sondern vor allem auch schädliche, teils giftige Pflanzen – dem natürlichen Verfall überlassen. Dabei wurde von der Forstlichen Forschungsanstalt ein großes Artenspektrum an Pilzen und Käfern gefunden, dabei auch sehr seltene Arten, die auf der "Roten Liste" stehen. Mit Bienen, Echsen oder anderen Tieren ist im Totholzgarten zudem zu rechnen.

Gunter Glasbrenner und sein Team setzen eine große Maschine für ihre Arbeiten ein, den "Harvester". Aus Gründen der Arbeitssicherheit werden absterbende Bäume vorzugsweise nicht von Hand, mit der Motorsäge, gefällt. Die große Forstmaschine soll dem Wald aber nicht zu sehr schaden, daher fährt man nur auf den sogenannten "Rückegassen". Die Bodenverdichtung bleibt auf sie beschränkt.

Die Wälder der Schwetzinger Hardt werden seit Jahrhunderten intensiv genutzt. Ihr Holz wird verwendet, sie sollen den Menschen aber auch Erholung bieten – und dabei darf der Naturschutz nicht vernachlässigt werden: "Der Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Interessen ist die große Herausforderung und die Lösung ist meist ein Kompromiss, da nicht auf jeder Teilfläche alles erfüllt werden kann", gibt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler zu bedenken.

Die Forstwirte bemühen sich, die Beeinträchtigung für Waldbesucher möglichst gering zu halten und schieben die Wege laufend ab, um Stolperfallen zu beseitigen. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Wege wieder instandgesetzt.