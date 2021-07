Von Barbara Klauß

Walldorf. Die SAP hat sich zufrieden gezeigt mit der bisherigen Resonanz auf den öffentlichen Impftag, den der Softwarekonzern am heutigen Mittwoch in Walldorf veranstaltet. Ein Drittel der Termine sei bereits durch Voranmeldungen belegt, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. "Wir haben also eine gute Zahl an Anmeldungen, aber auch genug offene Plätze, so dass es sich lohnt, spontan reinzukommen."

Lange Wartezeiten werde es im konzerneigenen Impfzentrum in Walldorf nicht geben, beteuerte der Unternehmenssprecher. Zudem unterstütze die TSG Hoffenheim die Aktion und stelle drei mal zwei Tickets für die Saisoneröffnung am kommenden Samstag zur Verfügung, die unter den Teilnehmern des Impftages am heutigen Mittwoch verlost würden.

Am Wochenende hatte SAP bekannt gegeben, dass der Konzern am Mittwoch, 28. Juli, und am Freitag, 20. August, jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr allen Interessierten ab 16 Jahren kostenfreie öffentliche Impftag anbietet. Dem Sprecher zufolge können die Termine als Einzeltermine gebucht oder auch zur Erst- und Zweitimpfung wahrgenommen werden. Interessenten können sich über das SAP Event Ticketing einen Termin buchen oder ohne Anmeldung vorbeikommen. Geimpft wird bei der SAP SE (Dietmar-Hopp-Allee 16 in Walldorf; Zugang über Parkplatz vor Hauptgebäude). Das Unternehmen wies darauf hin, dass Interessenten Impfpass, Personalausweis und Impfticket (bei vorheriger Buchung) nicht vergessen sollten.

Seit Anfang Juni bietet der Softwarekonzern, ebenso wie anderen Unternehmen in der Region, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfungen gegen Covid-19 im eigenen Impfzentrum an. SAP hatte dafür extra eine Cafeteria in einem Gebäudekomplex in der Dietmar-Hopp-Allee umfunktioniert. Mehr als 7000 Impfungen hat das Unternehmen dort dem Sprecher zufolge inzwischen durchgeführt.

Wie hoch die Impfquote nun unter den rund 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Walldorf und St. Leon-Rot ist, dazu äußerte sich der Sprecher nicht, fügte aber hinzu: "Jede Impfung zählt und ist ein Beitrag zum individuellen Schutz, zum Schutz anderer und zur Bewältigung der Pandemie. Daher wünschen wir uns eine möglichst hohe Impfquote." Doch endet bei SAP die Impfkampagne mit dem öffentlichen Impftag am 20. August.

Info: Informationen unter anderem zum öffentlichen Impfen bei SAP gibt es hier.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 20.07 Uhr

Öffentlicher Impftag bei SAP

Walldorf. (kla) Wer sich kurzfristig vor den Sommerferien noch gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann das am Mittwoch, 28. Juli, und am Freitag, 20. August, bei SAP in Walldorf tun: Dann bietet der Softwarekonzern allen Interessierten ab 16 Jahren kostenfreie öffentliche Impftag an, wie ein Unternehmenssprecher mitgeteilt hat. Demnach können die Termine als Einzeltermine gebucht oder auch zur Erst- und Zweitimpfung wahrgenommen werden. Geimpft wird am 28. Juli und am 20. August jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Geimpft wird laut SAP der Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech. Auf Wunsch sei aber auch eine Einzelimpfung mit Johnson & Johnson möglich. Interessenten können den Angaben zufolge zuvor über das SAP Event Ticketing einen Termin buchen oder ohne Anmeldung vorbeikommen.

Geimpft wird bei der SAP SE (Dietmar-Hopp-Allee 16 in Walldorf; Zugang über Parkplatz vor Hauptgebäude). Das Unternehmen weist allerdings darauf hin, dass Interessenten Impfpass, Personalausweis und Impfticket (bei vorheriger Buchung) nicht vergessen sollten.

Seit Anfang Juni bietet der Softwarekonzern – ebenso wie viele anderen Unternehmen auch in der Region, darunter auch Heidelberger Druckmaschinen – seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfungen gegen Covid-19 im eigenen Impfzentrum an. SAP hatte dafür extra eine Cafeteria in einem Gebäudekomplex in der Dietmar-Hopp-Allee umfunktioniert, die nun über sechs Impfstraßen verfügt. Nach erfolgreichem Start der Impfkampagne weite SAP diese Angebot nun passend zu den Sommerferien aus, so der Sprecher.

Info: Die öffentliche Impfaktion findet in Anlehnung an die landesweite Impfaktionswoche #dranbleibenBW statt. Informationen und Anmeldung zum öffentlichen Impfen bei SAP und weiteren Impfaktionen im Internet unter www.dranbleiben-bw.de