Walldorf möchte in Sachen Temporeduktion noch einmal nachhaken: Ergänzend wünscht sich eine Ratsmehrheit für Nußlocher Straße (hier) und Bahnhofstraße maximal zulässige 30 Stundenkilometer. Fotos: Pfeifer

Walldorf. (seb) Eigentlich wird ein Lärmaktionsplan, mit dem Kommunen die Belastung ihrer Bürgerinnen und Bürger durch die Geräuschkulisse von Autobahnen, Gleisen und innerörtlichen Straßen zu minimieren versuchen, alle fünf Jahre fortgeschrieben. Die Walldorfer Stadtverwaltung aber schlug jetzt schon vor, aktiv zu werden: Hintergrund ist laut Stadtbaumeister Andreas Tisch die aktuelle Rechtssprechung, in der man eine Chance sah, weitere Temporeduktionen von 50 auf 30 Stundenkilometer zu erreichen. Der Rat befürwortete dies bei einer Gegenstimme.

2018 hatte man die bereits zweite Runde der Lärmaktionsplanung eingeläutet. Nicht erst seit damals waren Wünsche laut geworden, auf Nußlocher Straße und Bahnhofstraße, beides Kreisstraßen und stark genutzte Ortsdurchfahrten, durchweg Tempo 30 einzuführen. Man hatte aber zu wenig stichhaltige Argumente, der Lärm erreichte laut der damaligen Kartierung durch die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) weder tags noch nachts Werte, die Geschwindigkeitsbeschränkungen erfordert hätten.

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts aber kommt den Kommunen nun eine "erweiterte Weisungsbefugnis" zu, also mehr Rechte auch gegenüber der oberen Straßenverkehrsbehörde und den jeweiligen Straßenbaulastträgern, in Walldorfs Fall also dem Rhein-Neckar-Kreis.

Die Bahnhofstraße. Fotos: Pfeifer

Nachdem die LUBW zwischenzeitlich auch ihre Lärmkartierung aktualisiert hatte, führte ein Fachbüro für die Stadt eine Neubewertung der Lage durch. Ergebnis: Tempo 30 sei möglich in der Bahnhofstraße ab der Kreuzung mit der Walzrute und in der Nußlocher Straße bis zum Gebäude Nummer 32.

Die resultierenden Zeitverzögerungen für den Verkehr, gerade auch Busse, hält die Stadtverwaltung für vertretbar – eine Einschätzung, die die Verkehrsunternehmen nicht teilen, auch von Behördenseite wurden Zweifel angemeldet.

Als "wichtiges Anliegen" bezeichnete Mathias Pütz (CDU) die Temporeduktion. Christian Schick (SPD) teilte die geäußerten Bedenken ebenfalls nicht: "Lärm macht krank", betonte er. Das hob auch Wilfried Weisbrod (Grüne) hervor, der aber auf die Autobahnen als Hauptlärmquelle in Walldorf verwies, auf die man praktisch keinen Einfluss habe. Im Lärmaktionsplan gebe es "noch viel zu tun", um die Belastung im gesamten Stadtgebiet zu senken, grundsätzlich befürworte man mehr Tempo 30. Auch Günter Lukey (FDP) war "ernüchtert" von den bisherigen Ergebnissen des Lärmaktionsplans. Aber Tempo 30 koste wenig und erreiche eine Verringerung der Lärmbelastung. Gerhard Baldes (CDU) wiederum stimmte mit Nein, der gesamte Lärmaktionsplan bedeute seiner Meinung nach zu viel Bürokratie und "zu kleine, zu langsame Schritte".