Walldorf. (rö) Das Thema "Exoten" lässt an ferne Länder und fremde Tiere denken, in der Musik an ungewöhnliche Instrumente, vielleicht aus Asien. Für Dr. Timo Jouko Herrmann, den künstlerischen Leiter der Walldorfer Musiktage, geht es dagegen um das, "was nicht in die Norm passt", um "Exotismen, die vor der Haustür liegen". Nachdem ihn das Thema "lange beschäftigt" habe, hat er daraus für die kommenden Musiktage (19. September bis 11. Oktober) eine Reihe mehr oder weniger exotischer Abende geplant. Die ganze Vielfalt verdeutlicht das vom Kunstbeauftragten Hartmuth Schweizer geschaffene Plakat: "Diese Farbexplosion macht richtig Lust auf die Musiktage", sagt Bürgermeisterin Christiane Staab.

Auftakt ist am Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr, im Rathaus. Unter dem Titel "Die Nacht" ist mit Anja Lechner (Violoncello) und Pablo Márquez (Gitarre) eine ungewöhnliche Kombination mit Werken zeitgenössischer lateinamerikanischer Komponisten sowie von Franz Schubert und Norbert Burgmüller zu hören. Besonders "exotisch": Schuberts "Arpeggione-Sonate", geschrieben für ein "ausgestorbenes" Instrument namens "Bogen-Gitarre". "Das ist sehr selten zu hören", kündigt Herrmann ein "wunderbares Duo" an.

"Wunderbar, dass es keine Componistinnen giebt?", heißt es am Samstag, 21. September, 19.30 Uhr, in der Laurentiuskirche. Das titelgebende Zitat stammt von Robert Schumann und aus einer Zeit, in der man Frauen die Fähigkeit absprach, große, bleibende Kompositionen zu schaffen. Das "Pelion Duo" mit der aus einer Walldorfer Familie stammenden Trude Mészár (ihr Großvater Dr. Gerhard Heller hat lange den Posaunenchor geleitet) am Violoncello und Henrike von Heimburg (Klavier) wollen mit Werken von Fanny Hensel und Luise Adolpha Le Beau das Gegenteil beweisen, ergänzt durch eine Sonate von Edvard Grieg.

Vorfreude auf die kommenden Walldorfer Musiktage: (v.li.) Bürgermeisterin Christiane Staab, der künstlerische Leiter Dr. Timo Jouko Herrmann und der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Foto: Pfeifer

"Die exotischen Geschwister der Klarinette" sind am Sonntag, 29. September, 18 Uhr, in der katholischen Kirche St. Peter zu hören. Volker Hemken, Solist des Leipziger Gewandhausorchesters, spielt neben der Bassklarinette an diesem Abend auch Sopran- und Bass-Chalumeau, "die Urahnen der Klarinette", so Herrmann. Zusammen mit der aus Heidelberg stammenden Mezzosopranistin Esther Valentin und dem Ensemble Operino widmet er sich selten zu hörenden geistlichen Werken von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner, Luigi Cherubini und anderen.

Einen "großen Traum" verwirklicht sich Timo Herrmann mit "Ameisenbären mit Musik" am Samstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, in der Astoria-Halle. Lydia Möcklinghoff, die am Walldorfer Gymnasium ihr Abitur gemacht hat, gilt heute als weltweit bekannteste Ameisenbär-Forscherin. Ihre bei Studien in Brasilien gesammelten Erlebnisse präsentiert sie zusammen mit der eigens gegründeten Band "The Bär Necessities" auf unterhaltsame Art und Weise. "Ich habe beim Lesen oft laut lachen müssen", sagt Herrmann über ihre Bücher.

Exotisch ist auch das Programm des Abschlusskonzerts, das am Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, in der Astoria-Halle Musikkabarett mit dem "SeppDeppSeptett" bietet. Mit drei Hörnern, drei Trompeten, einer Tuba und einem Akkordeon spielen sie teils klassische, teils populäre Stücke, verbunden mit szenischen Aktionen, Schauspiel und Komik.

Mit im Boot ist wieder einmal der Luxor-Filmpalast mit zwei 11-Uhr-Matineen: In "Licht" am Donnerstag, 3. Oktober, geht es um die blinde Wiener Komponistin Maria Theresia Paradis (1759-1824), in "Shine - Der Weg ins Licht" am Sonntag, 6. Oktober, um den außergewöhnlichen australischen Pianisten David Helfgott (*1947).

Info: Vorverkauf in Walldorf in der Buchhandlung Dörner, im Rathaus und beim Zeltspektakel; weitere Infos: www.walldorfer-musiktage.de.