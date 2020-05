Von Sebastian Lerche

Walldorf/Malsch. "Wir freuen uns tierisch, dass wir wieder fliegen können", sagt Mathias Schmitz von der Segelflugabteilung des Aeroclubs Walldorf. Jetzt, bei diesem strahlenden Wetter, wäre es kaum zu ertragen, am Boden bleiben zu müssen.

Natürlich müssen die Flugenthusiasten vielerlei Regeln zum Infektionsschutz beachten, aber das wird im regulären Vereinsbetrieb möglich gemacht, so Schmitz. Absolut nicht möglich aber wäre es, beim großen Flugtag Abstands- und Hygieneregeln durchzusetzen. Traditionell findet das Fest, neben Kerwe und Spargelmarkt eins der größten in Walldorf, Ende August statt. Über ein Wochenende hinweg strömten in den vergangenen Jahren bei bestem Wetter zehntausende Besucher zum Flugfeld und bestaunten Kunstflüge, genossen das "Ballonglühen" oder unternahmen Rundflüge über die Region.

Da sei es "besonders bitter", dass noch bis Ende August coronabedingt Großveranstaltungen verboten sind, meint Mathias Schmitz: "Das ist ein massiver finanzieller Verlust." Und auch viele Fans dürften enttäuscht sein. Freilich wurde angedacht, das Flugplatzfest zu verschieben, eventuell auch "mit abgespecktem Programm". Doch da gebe es einfach zu viele Unwägbarkeiten, erklärt Schmitz.

"Und die Arbeit im Vorfeld ist immens." Organisation und Planung, allen voran die Genehmigungen für all die Facetten des Flugsportprogramms, nehmen die Vereinsmitglieder zwei bis drei Wochen voll in Anspruch. Doch was, wenn dann doch die Infektionsraten wieder steigen? Mal abgesehen davon, dass im Herbst das Wetter nicht mehr so gut mitspielen dürfte und etwa mit beheizten Zelten oder anderen Vorkehrungen der Aufwand noch einmal in die Höhe schnellt.

"Dann fliegen wir lieber schön die Saison zuende." Als in der Coronakrise weder Fliegen noch Flugunterricht möglich waren, bekam der Verein das ebenfalls zu spüren: keine Einnahmen. Kosten für Sprit oder Motorwartung entfielen zwar, "aber Versicherung und Pacht liefen weiter", so Schmitz, "und die Jahres-Prüfung, der Flugzeug-TÜV, muss sein, auch wenn der Flieger stillsteht." Es sei nicht bedrohlich, aber man merke es. Glücklicherweise stehe der Verein finanziell gut da, man habe immer vorsichtig und konservativ gewirtschaftet.

"Jetzt müssen wir so schnell so viel wie möglich fliegen." Der Verein findet Schmitz zufolge allmählich zu einem neuen, ungewohnten Alltag zurück. So muss nach jedem Flug, ehe jemand anderer ans Steuer darf, das Innere komplett desinfiziert werden. "Überall bei uns stehen jetzt Desinfektionsmittel herum, Sprühflaschen und Feuchttücher", erzählt Schmitz. Gurte, Sitze und Armaturen zu reinigen, ist schon nicht so einfach. Die Instrumente selbst sind luft- und wasserdicht, die halten das aus, aber die "Avionik", also Funk, Navigations- und Positionsbestimmungssystem, Transponder, Kollisionswarner und andere elektronische Systeme sind empfindlich gegenüber zuviel Nässe, da muss man vorsichtig mit Desinfektionstüchern arbeiten.

Wenn Flugunterricht gegeben wird, ist im Cockpit, "der halben Telefonzelle", an Abstandhalten nicht zu denken, da müssen dann Alltagsmasken getragen werden – was laut Schmitz nicht sehr angenehm ist. Die Flug-"Stunde" hat dann auch nicht 60 Minuten, momentan werden weitaus kürzere Strecken geflogen.

Zudem wird allen Personen, sobald sie den Flugplatz betreten wollen, Fieber gemessen, und jeder muss sich in eine Liste eintragen. Höchstens fünf Personen zugleich dürfen an die Startbahn. Bei alldem kommt nicht mehr so recht die gewohnte kameradschaftliche Stimmung auf, zumal die Geselligkeit sich auf ein kurzes Zusammensitzen im Freien, bei zwei bis drei Meter Abstand zueinander, beschränkt.

Ähnlich wie in Walldorf sieht es bei der Flugsportgemeinschaft Letzenberg in Malsch aus. "Schweren Herzens" haben die Verantwortlichen laut einer Mitteilung des Vereins entschieden, das Flugplatzfest dieses Jahr abzusagen. Hauptgrund ist die Verantwortung gegenüber den Helfern, Partnern und Gästen: "Ein Wohlfühlfest darf für niemanden ein gesundheitliches Risiko darstellen", teilt der Verein mit. Wie auch die Walldorfer setzen sie auf 2021, wenn hoffentlich umso kräftiger gefeiert und der Flugsport in all seinen Facetten erlebt werden kann.