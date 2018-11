Walldorf. (seb) Die Betrachter stehen vor einem Rätsel: Was wurde hier ins Bild gerückt? Was ist die Fotografie, was der Linolschnitt? Wie haben die beiden Künstlerinnen das gemacht? Genaues Hinsehen wird gefordert, eigentlich wie immer bei Ausstellungen in der Reihe "Kunst im Rathaus Walldorf", auch bei den Werken von Gisela Hachmann-Ruch und Gabriele Vockeradt.

"Letztlich ist das Ziel der Kunst, Sehen zu lernen" - und seines, es zu lehren, das machte Walldorfs Kunstbeauftragter Hartmuth Schweizer eingangs deutlich. Der "Dialog" der Werke, nach dem die Ausstellung benannt ist, entspannt sich ihm zufolge über eine denkbar große Distanz - handwerklich, aber auch in der historischen Entwicklung der beiden Techniken, der Hochdruck per Linolschnitt als sehr alte Reproduktionstechnik und die vergleichsweise junge Fotografie. Umso verblüffender, wie zum Verwechseln ähnlich sich Linoldruck und Foto sind.

Damit sich der Betrachter ganz den bildnerischen Mitteln und dem Vergleich der Möglichkeiten und Grenzen im Ausdruck widmen kann, sind die Bildinhalte "autonome, abstrakte Formen", so Schweizer, "Farben, Linien, Strukturen und ihre Beziehungen untereinander". Den "kreativen Impuls", der die Grundlage der Zusammenarbeit der Künstlerinnen bildete, gaben alternde, zerfallende "Relikte faszinierender Industriearchitektur".

Und so finden sich auch sonst in der Ausstellung Aufnahmen von Metalltoren, Rolltreppen, Balkongittern oder Fensterrahmen, an denen der Zahn der Zeit genagt hat. Eindrucksvoll wirkt beispielsweise das Graffiti auf einem Garagentor - aber eher auf dem Linoldruck, der die Lichtstimmung verändert und den Fokus auf die "Kunst" in der Kunst lenkt, was dem Foto nicht möglich ist. Wie auf allen Bildern muss der Betrachter im Geist den Kontext ergänzen, sich Ort oder Gebäude ausmalen.

"Die beiden Künstlerinnen kennen sich gut", legte Hartmuth Schweizer dar, "sie wohnen und arbeiten in nächster Nachbarschaft in Neckargemünd." Zeichnerin und Grafikerin Gisela Hachmann-Ruch ist dem Walldorfer Publikum von früheren Ausstellungen bekannt, sie studierte an der Kunstakademie in Karlsruhe. Die ausgebildete Grafikdesignerin und Fotografin Gabriele Vockeradt, die erstmals in Walldorf ausstellt, hat in Hamburg an der Werkkunstschule eine Ausbildung absolviert und lernte technisch-handwerkliche Grundlagen der Werbegrafik kennen, die heute so nicht mehr gelehrt werden.

Als Gisela Hachmann-Ruch schon mit 17 Einzel- und zahlreichen Gruppenausstellungen in die Öffentlichkeit getreten war und bedeutende Preise wie für Kunst am Bau im Auswärtigen Amt in Berlin ihr Eigen nennen konnte, lag hinter Gabriele Vockeradt ein langer beruflicher Weg in der Werbebranche, ihr Auftritt als Künstlerin aber erst noch vor ihr.

Umso spannender für Schweizer der Dialog der Künstlerinnen "auf gleichem Niveau". Sie wüssten den Betrachter zu fesseln, "ihn mittels der Reduktion des Gegenständlichen sinnlich und intellektuell zu erfreuen, indem er lernt, die Prozesse der Bildgestaltung nachzuvollziehen". Ihnen gemeinsam seien der "Blick fürs Wesentliche" und "die Experimentierlust", das "spielerische Forschen".

Vor dem Hintergrund der langen Tradition des Hochdrucks und der recht kurzen Geschichte der Fotografie machte der Kunstbeauftragte deutlich, wie in der zeitgenössischen Kunst das Interesse am Darstellen des Offensichtlichen abgenommen hat. Der Arbeits- und der Wahrnehmungsprozess rücken in den Vordergrund. So erlaubt der Linolschnitt, andere, wenig "realistische" Akzente zu setzen und zu verfremden, um den Blick zu lenken, während die Kamera prinzipiell "nur" abbildet. Und doch: In beiden Techniken können die Künstler interpretieren, Blickwinkel, Motivausschnitt und Fokus wählen.

Darauf machte auch Bürgermeisterin Christiane Staab in ihren Grußworten aufmerksam, die diese "facettenreiche Ausstellung" als "aufregende Herausforderung" empfand. Mit groovig-coolen Klängen umrahmte das Trio "Huckleberry Hearts" die Vernissage.

Info: Die Ausstellung "Dialog" ist bis 18. Januar 2019 zu sehen.