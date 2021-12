Walldorf. (pol/mare) Am Donnerstagabend haben zwei junge Männer bei Walldorf wahllos mit einer Schreckpistole in die Luft geschossen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18 Uhr gaben sie demnach auf dem asphaltieren Feldweg zwischen Walldorf und Reilingen mindestens 58 Schuss ab - wahllos in Luft und in Richtung eines 60-jährigen Spaziergängers. Nachdem der Mann die Beiden angesprochen hatte, schrien sie laut und provozierend "Komm, komm!" Anschließend fuhren sie mit einem dunklen Audi in Richtung Landesstraße L598 davon.

Auf dem Feldweg wurden die 58 Hülsen sowie weitere verwertbare Spuren von der Wieslocher Polizei gesichert werden.

Es werden aber Zeugen gesucht und gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.