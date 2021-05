Im Metropolis, dem Restaurant am Luxor-Filmpalast in Walldorf, kann man sich jetzt aufs Coronavirus testen lassen. Foto: Pfeifer

Walldorf. (hds) Gegen Ende der letzten Woche zog Vivian Jung eine erste Bilanz: "Wir haben hier in unserem Testzentrum in den ersten fünf Tagen keine positiven Tests registrieren müssen." An sieben Tagen in der Woche können Interessenten sich jetzt in den Räumen des "Metropolis", der Gaststätte am Luxor-Filmpalast in der Impexstraße 1 in Walldorf, unkompliziert einem Antigen-Schnelltest unterziehen. In Kooperation mit dem Hersteller von Hygieneartikeln, dem Heidelberger Unternehmen Aspilos, wird die Möglichkeit geboten, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Dies ist von montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr möglich.

Vivian Jung hatte unlängst die Idee, statt Pizza und Burger eben jene Tests anzubieten, die derzeit für viele Besuche in Geschäften und bei Friseuren vorgelegt werden müssen. Sie selbst arbeitet in dem Familienunternehmen, das seit 2008 das Metropolis betreibt, im kaufmännischen Bereich mit. "Wir können derzeit ja nicht unsere Gäste empfangen, also haben wir uns gefragt, wie wir einen sinnvollen Beitrag während der Pandemie leisten können."

Aus der Idee wurde Wirklichkeit. "Wir haben uns dann mit den Verantwortlichen von Aspilos besprochen und unser ,leeres’ Lokal als Testzentrum angeboten." Familienmitglieder und Freunde waren gleich mit dabei, um helfend mitzuwirken", informierte Jung. Das Team von Aspilos könne "bis zu 10.000 Tests pro Woche durchführen", das Metropolis sei die fünfte Station, die von Aspilos betreut werde.

Maxime und Vivian Jung (rechts) wollen damit einen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung leisten. Foto: Pfeifer

Um mit einsteigen zu können, mussten alle helfenden Hände zunächst eine Schulung, durchgeführt vom Roten Kreuz, durchlaufen. "Derzeit haben wir im Schnitt 300 Besucher pro Tag, könnten aber aufgrund der Platzverhältnisse bis auf 1000 aufstocken." In einem Empfangsbereich werden die Interessenten erfasst, um dann ein paar Meter weiter getestet zu werden. Das Ergebnis wird dann für all jene, die es eilig haben, per E-Mail nach Hause geschickt, man kann aber auch darauf warten. "So 15 bis 20 Minuten dauert es, bis wir fertig sind." Die Anmeldung selbst kann online (www.aspilos.de) erfolgen – oder auch spontan und direkt vor Ort. "Wir bieten beide Möglichkeiten an", betonte Vivian Jung. Die Tests selbst sind kostenlos und man kann mehrmals in der Woche beim Metropolis vorbeikommen.

Den Schulterschluss hat die Familie Jung nicht nur bei der Idee für das Testzentrum an den Tag gelegt. "Mein Bruder Maxime hat heute mit mir Dienst", betonte Vivian Jung. Und Lisa Rausch, die an diesem Tag die Tests durchführte, gehört zum engen Freundeskreis. "Klar, wir hoffen natürlich, bald wieder für unsere Gäste öffnen zu können, aber dann wird das Testen nicht eingestellt." So ist geplant, einen Container in unmittelbarer Nachbarschaft des Restaurants aufzustellen, um dort weiterhin die Schnelltests anbieten zu können.