Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Welche Babykost braucht mein Kind? Welcher Kindersitz ist fürs Auto am besten geeignet – und vor allem: Wie wird er fachmännisch gesichert? Auf was sollte beim Stillen geachtet werden? Was sollte eine Hausapotheke für Babys und Kinder beinhalten? Antworten auf solche und weitere Fragen bekommen Eltern in der Gruppe "Eltern-Zeit" des Walldorfer Familienzentrums.

Momentan findet der Treff im Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde statt, damit die Corona-Verordnungen eingehalten werden können. Das Familienzentrum hat auch Räume im evangelischen Gemeindehaus, dort im Krabbelraum findet der Kurs normalerweise statt.

"Das Familienzentrum bietet verschiedene Kurse an", erklärte Alexandra Lienhardt, die pädagogische Leiterin des Familienzentrums. Inhalte sind unter anderem Erziehungstipps, das Vorgehen bei Notfällen, sinnvolle Freizeitbeschäftigung oder gemeinsam durch entspannendes Yoga Stress abbauen. Der Eltern-Zeit-Kurs wird von der Kindheitspädagogin Theresa Hoffmann geleitet, die selbst Mutter ist und zusätzlich durch ein spezielles Studium die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen hat.

"Der Kurs ist für Eltern mit Babys in einem Alter von bis zu einem Jahr", sagte Theresa Hoffmann. Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei, dank Zuschüssen aus dem Finanzierungsprogramm "Stärke" des Landes. Während Hoffmann Einblicke in den Treff gab, tauschten die anwesenden Eltern sich im Schatten sitzend gemütlich aus und die Kleinen brabbelten munter vor sich hin oder waren schon im Reich der Träume versunken.

"Wer ein Kind bekommt, ist plötzlich mit vielen unerwarteten Sachen konfrontiert und manchmal ist man unsicher, wie man sich verhalten soll", so Theresa Hoffmann weiter. Da setzt der Kurs an: Er dient dem gegenseitigen Austausch, Erfahrungen werden weitergegeben und Fragen beantwortet.

Gemeinsam werden Themen besprochen, die sich rund um Babys und Eltern drehen, etwa um die Entwicklung der Babys, um Ernährung und Pflege sowie Gesundheit und Erziehung der Kleinen. Andere Themen drehen sich die Frauen betreffend um das Wochenbett, also die Phase nach der Geburt.

Ihre eigenen Erfahrungen gibt Theresa Hoffmann gerne im Kurs weiter: So ein Angebot habe ihr selbst während ihrer eigenen Babyzeit gefehlt, erzählte sie. Der pädagogische Austausch soll den Eltern zudem helfen, ihren eigenen Weg im Umgang mit ihren Kindern zu finden. Normalerweise können beide Elternteile am Kurs teilnehmen, aufgrund der Pandemie wurde das Angebot auf einen Elternteil mit Baby beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Info: Nähere Auskünfte im Internet: https://familienzentrum-walldorf.de