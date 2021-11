Von Hans-Dieter Siegfried

Walldorf. Die Tätowierung auf dem Unterarm bezeichnet sie als "Brandmal", zugleich aber auch als Zeichen der Entmenschlichung für alle Personen jüdischen Glaubens. Jene Nummer, A 26959, erhielt die damals zweijährige Eva Umlauf im November 1944 im Vernichtungslager Auschwitz. In dieser Woche schilderte sie ihre Geschichte rund 100 Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen am Gymnasium Walldorf. Ihr Bericht war eindrucksvoll und bewegend. Sie erzählte viele Einzelheiten – immer versehen mit dem Hinweis auf die "Einzigartigkeit des Holocausts".

Gebannt hörten die Neuntklässler des Gymnasium Walldorf der Zeitzeugin Eva Umlauf zu. Die 78-Jährige berichtete den Schülerinnen und Schülern über ihre Zeit im Konzentrationslager Auschwitz. Foto: Siegfried

Die heute 78-jährige Umlauf wurde unter schrecklichen Umständen in einem slowakischen Arbeitslager geboren. Ihre damals 19-jährige Mutter musste sie in einem eiskalten Raum zur Welt bringen. "All dies hat sie mir später erzählt", blickte Umlauf zurück. Später, als der Abtransport nach Auschwitz ausstand, habe sie mit ihrer Familie Glück gehabt. "Wegen eines Defekts an der Lokomotive verzögerte sich die Ankunft in dem Vernichtungslager und wir kamen erst an, als die Gaskammern von den Nazis in großer Hektik bereits einen Tag zuvor abgebaut worden waren", berichtete sie.

Eben dieser eine Tag habe ihr das Leben gerettet, denn nur 24 Stunden vorher seien noch über 1000 Menschen dort vergast worden. "Die hatten große Eile, denn die Rote Armee rückte ständig näher." Trotz des beginnenden Chaos aufgrund des Rückzugs wurde der Zweijährigen noch die KZ-Nummer eintätowiert. "Ich wurde, so erzählte es mir meine Mutter, während dieser schmerzhaften Prozedur ohnmächtig."

Bereits im slowakischen Lager habe bei den Menschen jüdischer Herkunft täglich große Angst vor der "Verlagerung" nach Auschwitz geherrscht. Vor der Befreiung durch russische Soldaten am 27. Januar 1945 hätten die Nazis versucht, alles zu vertuschen. Im Zuge dessen habe es sogenannte Todesmärsche gegeben, bei einem sei ihr Vater gestorben. "Meine Mutter, die damals mit der im April 1945 zur Welt kommenden Nora – meiner Schwester – schwanger war, und ich blieben bis zur Befreiung im Lager. Wir waren wohl nicht mehr transportfähig."

Nur mit großem Glück überlebten die zwischenzeitlich an Tuberkulose und Gelbsucht erkrankte Eva und ihre Mutter den dreimonatigen KZ-Aufenthalt bis zur Befreiung. "Wir blieben dann noch ein paar Monate wegen unserer Erkrankung im Lager", erzählte sie. Dort habe ein Arzt der Mutter eröffnet, sie müsse ihre Eva "vergessen", das Kind werde wohl nicht überleben. Viele Jahre später habe man diesen Mediziner wieder getroffen und ihm die gesunde Eva gezeigt. "Es war ein Verdienst meiner Mutter, die mich unter Aufbietung all ihrer Kräfte durchgebracht hat", schilderte Umlauf.

Die Rückkehr in die Heimat war jedoch keine wirkliche Befreiung. "Wir kamen von einer braunen Diktatur, den Nazis, hin zu einer roten Diktatur. Alle unsere Verwandten waren nicht mehr da: Sie starben oder wurden in verschiedenen Lagern ermordet", beschrieb die 78-Jährige ihre schwere Kindheit. Keine Großeltern, keine Tante – es fehlte ein Leben in einer richtigen Familie. "Ich habe alle Kinder beneidet, die mir berichteten, sie seien bei der Verwandtschaft auf Besuch gewesen."

Später lebte Umlauf mit ihrer Familie in der slowakischen Kleinstadt Trencín. Die 78-Jährige studierte in Bratislava Medizin, heiratete 1966 den polnischen Juden und Bauunternehmer Jakob Sultanik und folgte ihm ein Jahr später nach München. Dort absolvierte sie ihre Facharztausbildung in Kinderheilkunde an der heutigen München Klinik Harlaching. Nachdem ihr erster Mann bei einem Unfall ums Leben kam, heiratete Eva Umlauf erneut und bekam – neben dem Sohn aus erster Ehe – zwei weitere Söhne. Ab 1976 arbeitete sie viele Jahre in München als Kinderärztin, absolvierte die Ausbildung zur Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und ist seit 1996 als Psychotherapeutin tätig. "Als ich 1967 nach Deutschland kam, in das ,Land der Täter’, war es zunächst ein Schock für mich. Alles fremd." Dies habe sich aber inzwischen längst geändert. "Ich bin jetzt hier zu Hause und träume sogar auf Deutsch."

Der Holocaust mit all seinen schrecklichen Begleitumständen sei früher nie richtig angesprochen worden. "Wir haben uns einfach nicht getraut, darüber zu reden. Wir haben es wohl tabuisiert. Glücklicherweise wird heute mehr gefragt", so Umlauf. Besonders in diesen Tagen sei dies sehr wichtig. Auch deshalb sei die 78-Jährige ständig unterwegs, um über ihr Leben und die düsteren Geschehnisse zu berichten.

Ihre Erinnerungen und die Aufarbeitung der bedrückenden Ereignisse hat sie in ihrem Buch "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen" niedergeschrieben. In Walldorf las Umlauf einige Stellen daraus vor.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Schulleiter Gerald Kiefer betont, dass man sich durch ihren Besuch geehrt fühle. "Es ist wichtig, heute noch Zeitzeugen erleben zu dürfen", sagte er. Kiefer verwies darauf, dass bereits 2019 Sally Perel, der "Hitlerjunge Salomon", mit seinem Bericht am Gymnasium tiefen Eindruck hinterlassen habe. Neithard Dahlen vom Auschwitz-Komitee sagte in seiner Einführung, Gedenken sei mehr als nur Erinnerung. Als Sprecherin der Schülerschaft bedankte sich Csilla Mesteri und überreichte Umlauf ein Geschenk. "Wir haben jetzt ein besseres Verständnis für die Zeit, in der Sie so viel Leid erleben mussten."