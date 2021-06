Von Agnieszka Dorn

Walldorf."Kein Vergeben, kein Vergessen, im Gedenken an alle Opfer der Rechten Gewalt": Das stand auf dem Plakat bei der Kundgebung am vergangenen Samstag in Walldorf geschrieben. Vor genau 88 Jahren zerrten uniformierte Männer der sogenannten Schutz-Staffel (SS) des nationalsozialistischen Regimes bekannte Anhänger der kommunistischen Partei aus ihren Wohnungen und Arbeitsstellen und brachten sie auf den Hof des damaligen Hotels Walldorf Astoria, das auf der heutigen Drehscheibe stand.

Mit Schaufeln, Gummiknüppeln und Stahlruten schlugen sie auf ihre Opfer ein, so die Schilderung während der Kundgebung. Mehrere Menschen wurden bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt. Damit zeigten die Nazis in Walldorf erstmals ihr wahres Gesicht und offenbarten, was sie unter ihrer Herrschaft allen Gegnern des NS-Regimes zugedachten.

Dies war die erste Gedenkveranstaltung an diese Verbrechen in Walldorf und verbunden mit einer Kundgebung für alle Opfer rechter Gewalt. Organisiert hatten sie die "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" (VVN-BDA), Kreisvereinigung Heidelberg, und die Antifaschistische Jugend Walldorf.

Wo die Versammlung stattfand, wurden einst Gegner des Dritten Reiches verfolgt. Foto: A.Dorn

"Die damalige Gewalt darf sich nicht wiederholen", betonte Organisator Andy Herrmann aus Walldorf, Sprecher der "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes". Rund 20 Interessierte, vielleicht auch ein wenig mehr, waren gekommen. Manche Passanten beobachteten die Gedenkveranstaltung im Vorbeigehen. Die Kundgebung war bei der Stadt angemeldet und verlief friedlich.

Zum Hintergrund der Gewalttat am 26. Juni 1933 auf der Walldorfer Drehscheibe berichtete Andy Herrmann den Anwesenden von einem Feuerwehrfest in Sandhausen, das am Tag zuvor stattgefunden hatte. Dort traf laut Herrmann ein Walldorfer Anhänger der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) auf antifaschistisch eingestellte Mitglieder der Walldorfer Feuerwehrkapelle, es kam zu einer Schlägerei. Aus Rache kam es am Tag darauf zum Überfall einzelner Trupps der Sturmabteilung (SA) und der SS in Walldorf.

Andy Herrmann zitierte während der Kundgebung Aussagen einzelner Zeitzeugen: "Ich wurde um kurz vor 1 Uhr von dem Walldorfer Georg Kempf und vier fremden SS-Männern aus meinem Haus geholt und zum Hotelhof gebracht. Hier wurde ich vom Ortsgruppenleiter Kempf mit den Worten empfangen ,Druff, na druff uf den Schuft vum Oberdorf’."

Nach den Misshandlungen mussten die Antifaschisten teilweise schwer verletzt über eine Stunde mit dem Gesicht zur Wand stillstehen, angedroht wurde ihnen zudem, die "Sache" das nächste Mal im Wald zu erledigen – eine kaum verhüllte Drohung, die Antifaschisten zu erschießen, so Herrmann.

Seit den Gewalttaten seien 88 Jahre vergangen, sagte Tobi von der Antifa-Jugend Walldorf – dennoch habe dieses organisierte, menschenverachtete Vorgehen bis heute nichts von seinem Schrecken verloren. In den vergangenen Jahren habe sich in Deutschland und auch auf der Welt einiges verändert, meinte Tobi weiter. Er hob weniger auf Morde wie die des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ab, sondern auf Menschen mit rechtsextremer, antisemitischer oder rassistischer Gesinnung, die teilweise auch zu Gewalt aufriefen, aber wie selbstverständlich mit Menschen des eher bürgerlichen Lagers zusammenarbeiteten – als würde nationalsozialistisches Gedankengut wieder "gesellschaftsfähig".

Tobi blickte dabei beispielsweise auf die AFD-Partei oder Bewegungen wie "Pegida". Er sprach zudem den wieder aufkeimenden Hass auf Juden in Deutschland an sowie Aktionen der sogenannten "Querdenker", denen die Antifa-Jugend bei ihren Montags-Demonstrationen schon "Ihr hängt mit Nazis rum" vorgeworfen hatte. Als Beispiel völlig inakzeptabler Äußerungen nannte Tobi die Aufschrift auf einem Oberteil "Impfen macht frei" vor Kurzem bei einer Kundgebung in Walldorf.

Da stehe nicht nur der haltlose Vorwurf dahinter, es gebe eine Impf-Verschwörung und eine Pflicht, sich per Vakzin vor dem Coronavirus zu schützen. Absichtlich werde damit auch eine Parallele zur die Opfer verhöhnenden Aufschrift auf den Toren der Konzentrationslager gezogen, die "Querdenker" setzten sich mit den Opfern des Nazi-Regimes gleich. Das sei Antisemitismus und "das muss aufhören", betonte Tobi. Die Vertreter von Antifa-Jugend und Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes betonten, wie wichtig es sei, die Erinnerung wach zu halten, ob die Gedenkveranstaltung sich aber in Walldorf etabliert, sei noch nicht gewiss.