Von Timo Teufert

Walldorf. In der Halloween-Nacht 2017 wollte eine Gruppe Jugendliche in Walldorf der Polizei "die Hölle heiß machen" – wie es im Prozess danach hieß – und hatte Brandsätze auf öffentliche Gebäude und Streifenwagen geworfen. Auch der Polizeiposten im Untergeschoss des Rathauses war von der Attacke betroffen. Auch wenn in der kleinen Wache niemand zu Schaden kam, stellte das Landeskriminalamt bei einer anschließenden Begehung Defizite hinsichtlich der Sicherheit und des räumlichen Zuschnitts fest. Diese Defizite sollen nun behoben werden: Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Umbau des 185 Quadratmeter großen Polizeipostens für insgesamt 807.000 Euro.

"Der Polizeiposten ist von Beginn an fester Bestandteil des Rathauses und die Präsenz inmitten der Stadt vermittelt ein gutes Gefühl", sagte Erster Beigeordneter Otto Steinmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Den Umbauplanungen sei ein intensiver Diskussionsprozess mit der Polizei, aber auch mit der zuständige Baubehörde "Amt Vermögen und Bau" vorausgegangen. "Das vorliegende Konzept hat sich auch für die Verwaltung sowohl in baulicher als auch in finanzieller Hinsicht überraschend umfangreicher entwickelt, als es zu Beginn aussah", so Steinmann. Bei nicht erfüllen der Anforderungen sei ein weiterer Verbleib in den Räumlichkeit aber hoch fragwürdig – wenn nicht sogar unmöglich.

Durch den Umbau werden sich die Raumstrukturen ändern, da zum Beispiel am Eingang eine Sicherheitsschleuse mit gesicherter Theke eingebaut werden soll. Außerdem sollen geschlechtergetrennte Umkleide- und Duschmöglichkeiten geschaffen werden, die es bislang nicht gibt. Bei Bedarf nutzen die Polizisten derzeit die entsprechenden Räumlichkeiten des Rathauses. "Das Land ist grundsätzlich bereit, den Mehraufwand für die Sicherheitsmaßnahmen ein Stück weit zu refinanzieren", berichtete Steinmann. Im Gespräch sind 150.000 bis 200.000 Euro. Und auch der Mietvertrag soll angepasst werden: "In Aussicht gestellt sind sieben bis acht Euro pro Quadratmeter", so Steinmann.

"Wir planen seit fast eineinhalb Jahren mit dem Land. Jetzt müssen wir die Pläne konkretisieren und mit der Werkplanung des Umbaus beginnen", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Dann sei es möglich, im Sommer die Arbeiten auszuschreiben, um im Herbst mit dem Umbau zu beginnen. Als Bauzeit ist rund ein halbes Jahr eingeplant. In dieser Zeit sollen die Beamten des Polizeipostens bei der Autobahnpolizei unterkommen. Um auch die Einsatzwagen zu schützen, sollen diese nicht mehr in der Tiefgarage des Rathauses abgestellt werden, sondern in zwei Garagen, die auf den Parkplätzen an der Scheffelstraße aufgestellt werden sollen.

Von den Fraktionen gab es durchweg positive Rückmeldungen zu den Plänen: "Die Arbeit der Polizeibeamten wird immer gefährlicher", sagte Uwe Lindner (CDU). Und auch die Sachbeschädigungen an Polizeieinrichtungen und Dienstfahrzeugen häuften sich. Durch diese Ereignisse sei das Land gezwungen, seine Einrichtungen besser zu sichern, um die Polizeibeamten besser zu schützen. "Dass es in Walldorf Sicherheitsdefizite in Bezug auf die Räumlichkeiten gibt, ist abzusehen gewesen", meinte Lindner. Seiner Fraktion sei daran gelegen, dass die erforderlichen Umbauten im Bestand durchgeführt werden, damit die Architektur des Rathauses erhalten bleibe. Klar sei aber: "Wir wollen, dass der Polizeiposten im Rathaus erhalten bleibt und erhalten werden muss. Damit auch in Zukunft die Sicherheit unser Bürger gewährleistet bleibt", sagte Lindner.

Als Eigentümer der Räumlichkeiten sei die Stadt gefragt, wenn man den Polizeiposten im Rathaus und damit im Ort halten wolle, erklärte Christian Schick (SPD). "Natürlich wollen wir das. Natürlich soll unsere Polizei im Ort bleiben und natürlich bauen wir das Ding um." Dass die Miete nicht wirtschaftlich oder kostendeckend sein könne und werde, sei bekannt und liege in der Natur der Sache. "Besondere Einrichtungen haben besondere Bedarfe. Hier gilt es nicht nur auf die Kosten, sondern ganz speziell auch auf den Wert der Einrichtung zu schauen. Und wir wissen, was uns unsere Polizei wert ist. Sie verdient unseren Respekt und unsere Unterstützung", betonte Schick.

Auch die Grünen wollen den Polizeiposten in Walldorf erhalten: "Wir halten es für sinnvoll, den Polizeiposten sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen und in Hinblick auf die geschlechtergetrennten Dusch- und Umkleidemöglichkeiten auf die aktuellen Bedürfnisse anzupassen", sagte Maximilian Himberger.

Wichtig sei der Erhalt des Polizeipostens in Walldorf, betonte auch Matthias Renschler (FDP). "Dieser ist zwingend notwendig." Das habe die Vergangenheit gezeigt, so der FDP-Rat. Aber auch in der Gegenwart sei die Polizeipräsenz von Nöten: "Walldorf wird ja mittlerweile ein beliebter Platz für irgendwelche Demonstrationen. Dabei braucht die Polizei kurze Wege", ist Renschler überzeugt. Eine Modernisierung der Räumlichkeit sichere den langfristigen Erhalt des Polizeipostens in Walldorf und gewährleiste damit die Sicherheit von allen Walldorferinnen und Walldorfern. Ein moderner Polizeiposten biete sich seiner Meinung auch dahingehend an, längere Öffnungszeiten beim Polizeipräsidium anzufragen.

Nach dem einstimmigen Votum der Räte sagte Steinmann: "Das ist ein wichtiges Signal nach außen, dass die Stadt in Form von Verwaltung und Gemeinderat zu ihrer Polizei, zu ihrem Polizeiposten mitten in der Stadt steht."