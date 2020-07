Walldorf. (tt) Fast vier Monate hatte der Luxor-Filmpalast durch die Corona-Pandemie geschlossen. Ab Freitag, 10. Juli, beginnt nun wieder der Betrieb – wenn auch nur langsam und zunächst nur an den Wochenenden mit einem Kinderprogramm. Geschäftsführer Jochen Englert hofft, dass man Mitte August, wenn auch für Erwachsene wieder mehr Filme anlaufen sollen, langsam und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorschriften zum Normalbetrieb zurückkehren kann.

"Wir starten mit einem ausgedünnten Programm, weil es derzeit nicht genug neue Filme gibt", berichtet Englert. Die Verleihfirmen seien immer noch sehr zurückhaltend, weil auch die Kinos in den wichtigen Märkten – dazu zählen die Vereinigten Staaten und China – wieder geöffnet sein müssten, um gute Ergebnisse für die Filme einzuspielen. Angekündigt sind ab dem 12. August Blockbuster wie der Science-Fiction-Spionage-Thriller "Tenet" von Christopher Nolan oder die Realverfilmung von Disneys "Mulan". "Erst dann werden wir zu einem normalen Spielbetrieb zurückkehren können", sagt Englert. Man sei zudem auch sehr vorsichtig, weil man keinen erneuten Shutdown riskieren wolle.

Bis zur Wiedereröffnung müsse er das Verhältnis von Kosten und Nutzen im Auge behalten: "Kommen nur fünf Personen, macht es wirtschaftlich keinen Sinn, zu spielen", so Englert. Neben den Personalkosten werden auch Gebühren für die Verleihfirmen fällig. Deshalb bietet Englert für Erwachsene derzeit ein Exklusiverlebnis an: "Wenn sich bis 9. August mindestens zehn Personen aus der Familie und dem Freundeskreis zusammentun, zeigen wir einen Wunschfilm für zehn Euro pro Person." Das Angebot werde sehr gut angenommen, so der Kinobetreiber. "Wir können dabei die Filme zeigen, die es im Verleih gibt. Zu 80 Prozent können wir den Film spielen, der gewünscht wird", so Englert.

Beim Kinderprogramm am Freitag, Samstag und Sonntag laufen jetzt die Filme "Scooby!", "Conni – Geheimnis um Kater Mau", "Paw Patrol: Mighty Pups" und die Komödie "Takeover".

Mit der Exklusiv-Aktion und dem Kinderprogramm wolle man sich nun langsam wieder an das normale Kinoleben herantasten, so Jochen Englert. Karten können im Internet oder an der Kasse gekauft werden. Im Foyer müssen die Zuschauer einen Mund-Nase-Schutz tragen, mit Abstand im Saal sitzen und diesen nur über den Notausgang verlassen.