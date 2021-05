Seit 2005 ist er am Ball, jetzt wurde Willi Kempf einmal mehr als Vorsitzender des FC-Astoria Walldorf bestätigt. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Christopher Benz

Walldorf. Über ein Jahr zog es sich hin, jetzt konnte der FC-Astoria Walldorf seine ursprünglich für März 2020 geplante Mitgliederversammlung veranstalten. Dabei wurde der Vorsitzende Willi Kempf im Amt bestätigt, das er seit 2005 bekleidet. Insgesamt ist der 79-Jährige seit 48 Jahren als Fußballfunktionär tätig.

Kempf begrüßte die Anwesenden auf der Tribüne sowie dem Spielfeld des Dietmar-Hopp-Sportparks. Das Treffen wurde unter ausreichender Einhaltung des Mindestabstands durchgeführt. Die Stadion-Leinwand wurde als Präsentationsfläche genutzt. Der Verein hat ein strenges Hygienekonzept erarbeitet und durch das zuständige Ordnungsamt überprüfen lassen. Neben der Durchführung im Freien musste jeder Teilnehmer eine Mund-Nasen-Maske tragen und sich registrieren lassen.

In seinem Bericht erwähnte Kempf, dass der Stadionrasen im Mai 2020 komplett erneuert wurde. Das sei "die richtige Entscheidung" gewesen, "da sich der Rasen trotz hoher Belastung in einem sehr guten Zustand befindet", fasste der Präsident zusammen.

Beim Thema Energieeinsparung und Klimaschutz lag es nahe, die vorhandene Flutlichtanlage, die noch mit Quecksilberdampflampen betrieben wurde und nicht gerade den modernen Umwelt- und Energieeinsparvorschriften entsprach, zu sanieren. Der FCA hat daher im Juni 2020 die Flutlichtanlage auf moderne LED-Technik umgestellt. Der Vorteil: Die Beleuchtung kann je nach Bedarf für Training oder Spiel gedimmt werden und spart somit weitere Kosten ein. Parallel wurden auch alle Neonlampen in den Umkleide- und Duschräumen gegen sparsame LED ausgetauscht.

"Das war völlig unverständlich für mich": So kommentierte Willi Kempf die Entscheidung der Regionalliga-Verantwortlichen, die trotz der Pandemie und der daraus resultierten Ansteckungsgefahr die Weiterführung der Spiele im Dezember 2020 von den Vereinen verlangt hatten. "Das hatte mit einem ehrlichen und fairen Umgang nichts mehr zu tun", so Kempf.

Es folgte der Bericht des Schatzmeisters Berthold Wipfler, der die trotz der anhaltenden Krise finanziell ausgeglichene Lage des Vereins erwähnte und zuversichtlich in die Zukunft blickte. Altersbedingt ließ sich Wipfler nicht erneut aufstellen, für ihn fungiert fortan der langjährige Anwalt des Vereins, Jens Gröner, als Schatzmeister.

Der Sportliche Leiter Roland Dickgießer sprach über die letzten zwei Spielzeiten, die aufgrund von Corona vieles durcheinandergewirbelt hätten. Trotz allem steht der Verein ihm zufolge kurz davor, zum siebten Mal in Folge den Regionalliga-Klassenerhalt zu erreichen. Zusätzlich hat die Mannschaft von Trainer Matthias Born am 29. Mai die Chance, den badischen Pokal zu gewinnen. Im Finale treffen die Astorstädter auf den Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Im Jugendbereich ist die U 19 das Aushängeschild und wird im Spätjahr erneut in der Junioren-Bundesliga an den Start gehen. Jugendleiter Reiner Philipp teilte in seinem Bericht die große Hoffnung, dass möglichst bald wieder alle Kinder und Jugendlichen ihrem geliebten Hobby nachgehen dürfen.

Friedbert Mechler berichtete stellvertretend für die Kassenprüfer über die Kassenprüfung in der Geschäftsstelle. Der Vorstand wurde im Anschluss einstimmig durch die Mitgliederversammlung entlastet. Die Wahlen des Gesamtvorstandes wurden von Jürgen Kamm in gewohnter Art vollzogen. Die Mitglieder wählten daraufhin einstimmig die neue alte Vorstandschaft.

Der zweite Vorsitzende Peter Grendel versicherte den anwesenden Mitgliedern abschließend, "dass wir weiterhin daran arbeiten, einige Dinge im Verein zu professionalisieren und voranzutreiben. Leider hat Corona die bisherige Entwicklung nicht gefördert, ich bin aber zuversichtlich, in naher Zukunft konkrete Planungen und Gespräche aufnehmen zu können."