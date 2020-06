Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Es ist Zeit, Stellung zu beziehen", hieß es: Als Antwort auf die sogenannten "Montagsspaziergänge" in Walldorf, mit denen Kritik an den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus geübt wird, hat sich am vergangenen Montag eine Gegendemonstration auf der Drehscheibe formiert: Unter dem Motto "Solidarisch durch die Corona-Krise – Gegen Wissenschaftsleugnung, Verschwörungsideologie und Fake News" hatte die "Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes/Bund der AntifaschistInnen" (VVN-BdA) dazu aufgerufen.

Die Montagsspaziergänger argumentieren, dass die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen in keinem Verhältnis zur Anzahl der am neuen Virus erkrankten Menschen stehen und damit einen unverhältnismäßigen Eingriff in ihre Freiheitsrechte darstellen. Die Drehscheiben-Demonstranten wiederum betonten die Solidarität mit den durchs Coronavirus gefährdeten Menschen: Berechtigte Kritik an den Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung müsse geäußert werden, aber es müsse gemeinsam und mit Rücksicht auf alle Menschen eine Perspektive für den Weg aus der Krise entwickelt werden. Natürlich müssten die Einschränkungen demokratischer Rechte nach der Krise aufgehoben werden.

Vor allem aber nahmen die Drehscheiben-Demonstranten einige der Montagsspaziergänger persönlich in den Fokus, legten dar, was sie über deren Aktivitäten und Äußerungen in Internet und Sozialen Medien herausgefunden hätten. So kam Andy Herrmann, bekannt als Mitglied der Walldorfer Heimatfreunde und im Vorstand der VVN-BdA aktiv, zu dem Schluss, "dass es den Montagsdemonstranten nicht um die Wahrung des Grundgesetzes, sondern um Selbstdarstellung und persönlichen wirtschaftlichen Erfolg" gehe.

Die Gruppierung sei "tendenziell nach rechts offen", so Herrmann: Die Kritik an den Corona-Maßnahmen diene nur als "Feigenblatt, um antisemitische, völkische, sozialdarwinistische und antidemokratische Verschwörungsideologien zu verbreiten". Rechte und rechtsradikale Kreise "wittern in der Corona-Krise Morgenluft", so Herrmann, sie versuchten, ihre Zustimmungsverluste in der Bevölkerung nun wieder wettzumachen.

"Es war nötig": Grünen-Stadtrat Maximilian Himberger räumte ein, dass die Einschränkungen teils schwerwiegende Folgen hätten, doch sei dadurch "Schlimmeres verhindert" worden. Man dürfe jetzt nicht zulassen, dass Rechtsradikale die Krise für ihre Zwecke nutzten. Für solidarische Lösungen plädierte auch Elisabeth Krämer (SPD-Stadträtin) und übte heftige Kritik an "Unwahrheiten und Verschwörungstheorien", die die Gesellschaft zu spalten drohten.

"Das Problem breitet sich aus", meinte Paul Horst von der Antifaschistischen Jugend Walldorf bezüglich der Montagsspaziergänge. Mit Namen nannte er verschiedene seiner Ansicht nach "rechts bis rechtsradikal" eingestellte Personen, die daran teilnehmen. Falls Gemäßigte unter den Montagsspaziergängern seien, "müssen sie sich davon distanzieren".

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab wollte sich zu den Anliegen weder der einen noch der anderen Seite äußern. Sie stellte nur fest: "Beide Demonstrationen zeigen, dass Meinungsfreiheit, Demonstrations- und Versammlungsrecht in keiner Weise eingeschränkt sind."

"Es gab Konfliktpotenzial, aber es ist gut gegangen": Jeweils rund 50 Teilnehmer zählte die Polizei bei beiden Kundgebungen. Allerdings wählten die Montagsspaziergänger laut Wieslochs Revierleiter Peter Albrecht anstelle des Gehwegs den nicht zwingend erforderlichen Weg quer über die Drehscheibe. Die dortigen Demonstranten stellten sich ihm zufolge so in den Weg, dass kein berührungsfreies Durchkommen mehr war: Die Polizisten entschärften die Situation aber, ehe es zu einer körperlichen Konfrontation kommen konnte, so Albrecht.