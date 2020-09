Von Sebastian Lerche

Walldorf. Mit zwei neuen Pfarrern startet die evangelische Kirchengemeinde Walldorf neu durch: "Bei uns herrscht große Freude, wieder komplett zu sein", erklärte Gemeindediakon Oliver Tuscher. "Dieser gemeinsame Aufbruch fühlt sich sehr gut an", erklärten auch Uwe Boch und Henriette Freidhof, "wir verstehen uns gut." Unterstützt wird das Team zudem von Florian Volke, der im Probedienst mit einer halben Stelle in Walldorf aktiv ist.

Einer der beiden neuen Pfarrer ist Uwe Boch, 56 Jahre alt, geborener Wieslocher, wohnt seit fünf Jahren in Walldorf, ist verheiratet und hat zwei Söhne. In Heidelberg und Tübingen studierte er Theologie, in Tübingen promovierte Boch auch zum Doktor der Theologie. 1997 trat er dann seine erste Pfarrstelle in Mannheim-Käfertal an, 2006 wurde er Pfarrer im Schuldienst in Mannheim-Schönau. Nach 15 Jahren als Lehrer stelle die Erwachsenenbildung natürlich einen seiner Schwerpunkte dar, so Boch. Auch im Kindergarten wolle er sich "stärker engagieren".

Die andere neue Pfarrerin heißt Henriette Freidhof, ist 42, verheiratet, hat zwei Kinder, wurde in Ostfildern-Ruit bei Stuttgart geboren und wuchs in Berlin auf. Sie studierte evangelische Theologie in Marburg, Mainz, Leipzig und Berlin, ihre Schwerpunkte waren Sozialethik und praktische Theologie. Um Diakoniewissenschaften zu studieren, zog sie es zurück nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Heidelberg – hier lernte sie ihren Mann kennen. "Was tun wir, wenn Menschen in Not sind?": Für sie war diese konkrete, tatkräftige Seite des Christentums immer ein Schwerpunkt, "offen für die Welt zu sein". Daher sei sie nun auch Bezirks-Diakonie-Pfarrerin. Zuletzt war sie sieben Jahre in Sandhausen tätig.

Angesichts der Fülle der Angebote, Kreise und Gruppen innerhalb der Gemeinde und der Schwierigkeit, in Coronazeiten in Kontakt mit den Gläubigen zu kommen, brauchen die beiden neuen Pfarrer noch etwas Zeit, um sich und ihr Team kennenzulernen und zusammenzufinden. Erste Begegnungen mit Walldorfer Vereinen und Gruppen, Schulen sowie den katholischen Kollegen waren laut Boch positiv. Und Freidhof hat bei der politischen Gemeinde das gute Gefühl, "die Kirche wird gehört" und sei "ein Partner".

Verschiedene Ziele haben sie von der "Zukunftswerkstatt" der Kirchengemeinde mitbekommen. Mal abgesehen davon, dass sie beide ihren eigenen Stil mitbringen, etwa bei Predigten, wie Henriette Freidhof sagte, wollen sie auch neue Gottesdienstformen entwickeln – und dabei den Kirchengemeinderat enger einbinden. Wobei in Walldorf schon einiges geboten ist, Stichwort "Gottesdienst mit Kind und Kegel" oder "Sing and Pray".

"Das hat mich an Walldorf gereizt", betont Freidhof: "Diese Vielfalt, die Offenheit für Neues." Immer wichtiger wird auch die Internet-Präsenz, so Tuscher. In der Coronakrise hat die Gemeinde Gottesdienste und weitere Angebote per Internet übertragen, mit erfreulich großer Resonanz. Die Aktiven hätten die Krise genutzt, um wertvolle Erfahrungen mit Internet-Auftritten und Tele-Konferenzen zu sammeln. "Wir haben viel gelernt und die Vorteile erkannt", erklärte auch Boch.

Inzwischen hat sich Oliver Tuscher zufolge eine "kleine digitale Gemeinde" gebildet, darunter einige, die mit Präsenz-Gottesdiensten nicht im selben Maß erreicht wurden. Man sei "auf Gemeinschaft ausgelegt" und wolle die persönliche Begegnung weiter pflegen, so Henriette Freidhof. Zudem aber, so Tuscher, und dieser Mehrarbeit wolle man sich bewusst stellen, werde man auch nach der Krise neue Angebote für digitale Nutzer entwickeln. Die Hauptamtlichen besuchten dafür eigens Fortbildungen.

"Wir sind nicht naiv", meint Henriette Freidhof, selbstverständlich sei man sich der sinkenden Zahl von Kirchenmitgliedern bewusst. "Aber wir bleiben standhaft", so Tuscher. "Wir ziehen uns nicht freiwillig zurück." Schließlich ergänzt Freidhof: "Wir wollen nicht jammern: Statt zu schauen, was wir verlieren könnten, leben wir, was wir haben."