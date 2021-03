Von Timo Teufert

Walldorf. Gegen 0.45 Uhr stand es in der Nacht von Sonntag auf Montag fest: Neben Norbert Knopf, der für die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis Wiesloch erlangt hat, wird auch die CDU-Kandidatin und Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab mit einem Zweitmandat in den Landtag einziehen. Für die Stadt Walldorf bedeutet das: Die Stelle der Bürgermeisterin muss schnell ausgeschrieben werden, damit noch vor den Sommerferien eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden kann. Mit den Details befasst sich der Gemeinderat bereits in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Walldorfer Rathauses.

Nach der großen Dienstbesprechung im Rathaus ging es für Staab am Montag direkt nach Stuttgart, wo sie an der ersten Fraktionssitzung teilnahm. In der Nacht zuvor hatte die 52-Jährige nach eigenem Bekunden sehr unruhig geschlafen, bis sie dann am Morgen vom Ergebnis erfuhr. "Ich freue mich natürlich und bin stolz auf mein Ergebnis", sagte Staab. Es habe zwar nicht für das Direktmandat gereicht, sie habe aber auf die richtigen Themen gesetzt und "dem Trend der Grünen, mehr als 30 Prozent in den Wahlkreisen zu erreichen, Einhalt geboten", so die frisch gewählte Landtagsabgeordnete.

Im Moment geht sie davon aus, dass sie die Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag leiten wird, kann ihre Amtszeit schnell vorbei sein – auch wenn sich der neue Landtag erst am 11. Mai konstituiert. "Mit Annahme der Wahl bin ich Landtagsabgeordnete und dann endet das Bürgermeisteramt", so die 52-Jährige. Wann die Wahlannahme durch die Landeswahlleiterin verschickt wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Staab geht von zwei bis drei Wochen aus. Deshalb wird der Gemeinderat am kommenden Dienstag die Stelle ausschreiben und den Wahltermin festlegen: Vorgesehen ist nach RNZ-Informationen der 13. Juni, sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, würde dieser am 4. Juli stattfinden. Sobald Staab aus dem Amt ausscheidet, führt bis zur Einführung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin der Erste Beigeordnete Otto Steinmann die Amtsgeschäfte weiter.

"Ich bin gespannt, wer seinen Hut in den Ring werfen wird", so die noch amtierende Bürgermeisterin zu möglichen Nachfolgern. Die Christdemokraten, die seit 1998 mit Heinz Merklinger und Christiane Staab die letzten beiden Bürgermeister in der Astorstadt stellten, wollen noch diese Woche einen möglichen Nachfolger vorstellen: "Am Freitag haben wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung, in der wir den Mitgliedern unseren Kandidaten präsentieren werden", sagte CDU-Vorsitzender Clemens Kriesel. Um wen es sich dabei handelt, wollte er vorab nicht verraten: "Bis dahin unterliegt das strengster Verschwiegenheit", so der Vorsitzende.

Dass Matthias Renschler, der 2018 gegen Staab bei ihrer Wiederwahl angetreten war und 38,8 Prozent der Stimmen erreichte, wieder antritt, steht seit mehreren Wochen fest: "Vor drei Jahren war das nicht nur eine Idee, sondern eine ernsthafte Bewerbung", unterstreicht der Rechtsanwalt, der auch Fraktionsvorsitzender der FDP im Walldorfer Gemeinderat ist. Deshalb sei er natürlich auch jetzt bereit, sein Profil, seine Überzeugungen und seine Überparteilichkeit bei der Wahl einzubringen. "Ich freue mich, dass ich nach so kurzer Zeit noch einmal die Chance für eine Kandidatur bekomme und bin davon überzeugt, dass ich den Job des Bürgermeisters gut machen kann", so Renschler. Er gehe davon aus, dass jede im Gemeinderat vertretene Partei einen Kandidaten aufstellen werde: "Ich bin bereit, mich dem Feld der Bewerber zu stellen, und offen für Gespräche mit anderen Parteien." Sein Ziel sei, als überparteilicher Kandidat anzutreten.

Mit Unterstützung der Grünen – so wie noch 2018 – kann Renschler aber nicht rechnen. "Wir werden ihn nicht mehr unterstützen", erklärte Wilfried Weisbrod, Sprecher der Walldorfer Grünen und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, gegenüber der RNZ. Dennoch sei er glücklich über die jetzige Entwicklung, betonte Weisbrod, der 2010 selbst gegen Staab kandidiert hatte. "Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht", erklärte Weisbrod. Man habe sich aber darauf verständigt, erst zu entscheiden, wenn die Landtagswahl vorbei sei. "Wir haben geschaut, ob es jemanden gibt, der in Frage kommen könnte und der in der Lage ist, dieses Amt zu führen", umriss der Fraktionsvorsitzende die Kriterien für eine Bewerberin.

Für Andrea Schröder-Ritzrau, Vorsitzende der SPD Walldorf, ist ganz klar: "Es muss jemand von außen sein." Vom zukünftigen Stadtoberhaupt erwartet sich Schröder-Ritzrau frischen Wind im Rathaus: "Wir haben in den letzten Jahren viel Stillstand erlebt, das ist nicht hinnehmbar."