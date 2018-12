Walldorf. Das Defibrillatoren-Netz in Walldorf ist noch engmaschiger geworden. Die Stadt hat weitere dieser Geräte an der Bushaltestelle vor dem Rathaus in der Nußlocher Straße und in beiden Ärztehäusern an der "Drehscheibe" installiert. Die Waldschule hat außerdem einen zweiten Defibrillator bekommen. Die Geräte erhöhen im Fall von akuten Herzrhythmusstörungen die Überlebenschancen deutlich, sie wirken auf die Wiederherstellung der normalen Herzaktivität hin. "Ich freue mich, dass wir diesen leicht zu bedienenden Lebensretter nun an weiteren stark frequentierten Orten in Walldorf installieren konnten und das Defibrillatorennetz verbessert haben", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab.

Sobald ein Defibrillator aktiviert worden ist, leitet eine automatisierte Ansage die Ersthelfer Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Zu Beginn führt das Gerät eine Herzrhythmusanalyse durch. Sollte eine Behandlung mit dem Gerät nicht angebracht sein, reagiert es entsprechend: Statt der Elektroschocks, die dem Herz wieder zu einem gesünderen Rhythmus verhelfen sollen, könnte nämlich auch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch Herzdruckmassage und Beatmung notwendig werden.

Die ersten Defibrillatoren wurden 2005 in Walldorf aufgestellt - auf Initiative des damaligen Walldorfer Neubürgers und Herzspezialisten, Professor Dr. Bernd Waldecker. Die aktuellen Standorte von Defibrillatoren sind der Mitteilung zufolge das Schulzentrum, die Astoria-Halle (zwei Geräte), das Sanitärgebäude im Waldstadion, der Aqwa Bäder- und Saunapark, die Waldschule (zwei Geräte), das Rathaus, die Bushaltestelle am Rathaus, das Ärztehaus "Drehscheibe", Eingang Nord und Eingang Süd (jeweils in der ersten Etage), der Vorraum der Sparkasse in der Hauptstraße, die Sporthalle in der Neuen Sozialen Mitte, das Feuerwehrhaus und der Rotkreuz-Notarztstandort.

In einem Notfall muss jedoch laut Mitteilung der Stadt zunächst immer der Notarzt unter der Nummer 112 gerufen werden. So lautet auch der erste Befehl, den der Defibrillator gibt. Sobald in einem Notfall ein Defibrillator benutzt worden ist, muss die Stadt unter der Rufnummer 06227/350 informiert werden, damit das Gerät wieder einsatzbereit gemacht werden kann.