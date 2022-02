Der Aqwa-Bäderpark in Walldorf. Symbolfoto: Pfeifer

Walldorf. (tt) Wegen eines hohen Krankenstandes muss der Aqwa Bäder- und Saunapark in Walldorf ab heute seine Öffnungszeiten verkürzen. Das Hallenbad öffnet ab Dienstag – montags ist es grundsätzlich geschlossen – nicht wie gewohnt von 9.30 bis 22.30 Uhr, sondern nur eingeschränkt von 12 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist bereit um 18 Uhr, Badeschluss um 18.30 Uhr. Auch die Saunalandschaft ist betroffen: Von Montag bis Sonntag hat sie normalerweise von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet.

Ab Montag ebenfalls nur noch von 12 bis 19 Uhr. "Wir hoffen, schnellstmöglich wieder auf den Normalbetrieb umstellen zu können und werden dazu informieren", teilte das stadteigene Unternehmen am Samstag auf seiner Homepage mit. Am Sonntag wurden im Laufe des Tages bereits die Öffnungszeiten für das Hallenbad am Sonntag angepasst. Es schloss vorzeitig um 20 Uhr, die Sauna hatte wie gewohnt bis 22.30 Uhr geöffnet.

Bereits Anfang des Jahres musste das Aqwa außerplanmäßig für mehrere Tage schließen: Damals war es zu einer sicherheitstechnischen Störung der Brandmelde- und Lüftungsanlage gekommen.