Walldorf. (rö) Für Dietmar Pfähler, den Vorsitzenden von "Anpfiff ins Leben", ist die neue Kooperation "ein Meilenstein", für Stefanie Kunzelnick, bei "Anpfiff" für Marketing, Kommunikation und Fundraising zuständig, war die Vertragsunterzeichnung im Jugendförderzentrum in Walldorf "ein historischer Moment". Dr. Karsten Haasters, Distrikt-Governor im Distrikt 111 SN des Lions Club International, sagte: "’Anpfiff’ passt unheimlich gut zu uns Lions, das ist optimal, eine glückliche Fügung."

Seit 18 Jahren unterstützt "Anpfiff ins Leben" Kinder und Jugendliche an seinen Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar mit seiner auf den vier Säulen Sport, Schule, Beruf und Soziales ruhenden Förderung. Jetzt soll das "360°-Jugendförderkonzept" durch die Initiative "Anpfiff Evolution" über die Region hinaus zugänglich gemacht werden. "Wir haben immer wieder Anfragen von Vereinen", sagte Simone Born, bei "Anpfiff" für strategische Projekte und auch für "Anpfiff Evolution" zuständig, da man "keine geschlossene Organisation" sei, wolle man diese auch ermutigen, das Förderkonzept ebenfalls umzusetzen. Deshalb habe man "Pakete geschnürt" und "Bausteine geschaffen", die man samt Beratung Sportvereinen aus ganz Deutschland zur Verfügung stellen will, damit sie nicht nur ein sportliches, sondern auch ein soziales Angebot unterbreiten können, das die Persönlichkeit entwickelt und auf das Leben vorbereitet. "Damit kann unser Modell nach außen getragen werden", sagte Dietmar Pfähler.

Und hier kommen die Lions Clubs ins Spiel: "Unsere Programme richten sich ja an die Jugend", nennt Karsten Haasters als Beispiel das Programm "Lions Quest" mit seinen Bestandteilen "erwachsen werden" und "erwachsen handeln". Den von seinem Distrikt ausgerichteten Lions-Kongress im Jahr 2021 (27. bis 30. Mai) in Mannheim habe man unter das Motto "Bildung gestaltet Zukunft - Lions gestalten Bildung" gestellt. Auf diesem Kongress, zu dem rund 800 Vertreter der deutschen Lions Clubs erwartet werden, möchte man nicht nur Mannheim und die Umgebung präsentieren, sondern auch "Anpfiff ins Leben" und seinem Jugendförderkonzept eine Bühne geben. Als man sich nach einem geeigneten Bildungspartner umgesehen habe, "war ’Anpfiff’ ziemlich schnell im Spiel", sagte Elke Schäfer, Vorsitzende des Lions-Durchführungsvereins. "Dort werden wir das Programm ausrollen und in die Breite tragen", ergänzte Haasters. "Wir wollen in die Jugend investieren", machte auch Peter Behnert vom Lions-Durchführungsverein deutlich.

Darauf soll sich die von Joachim Beigel aus Mühlhausen, Mitglied im Lions Club Walldorf-Astoria, in die Wege geleitete, neue Kooperation aber nicht beschränken: "Wir haben schon den ersten Verein gefunden, den wir sponsern möchten", werden die Lions laut Elke Schäfer ganz gezielt Vereine mit den "Anpfiff"-Paketen unterstützen. Darüber freut sich jetzt zunächst der SC Pfingstberg-Hochstätt, gefördert vom Lions Club Mannheim Rosengarten.