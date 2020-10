19 Jüdinnen und Juden aus Walldorf wurden am 22. Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Überall in der Stadt wurden für sie Stolpersteine eingelassen, die nun Bestandteil eines geschichtsträchtigen Rundgangs waren. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sophia Stoye

Walldorf. Kurt Klein ist in Walldorf inzwischen kein Unbekannter mehr. Vor hundert Jahren wurde er geboren, im Alter von 17 Jahren, 1937, schickten ihn seine Eltern Alice und Ludwig Klein in die USA. Dort konnte sich Klein, der jüdischer Abstammung war, gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern vor einer Deportation durch die Nationalsozialisten retten. Seine Eltern hingegen und viele weitere jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Walldorf wurden am 22. Oktober in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Um ihnen anlässlich des 80. Jahrestags zu gedenken, veranstaltete die Stadt nun einen Rundgang und klärte über das einstige jüdische Leben in Walldorf auf.

Begonnen hat der Rundgang dort, wo viele ihre letzte Ruhestätte fanden: Auf dem jüdischen Friedhof direkt angrenzend zum Hauptfriedhof. Den insgesamt 19 deportierten Walldorfer Juden blieb das allerdings verwehrt – zwei von ihnen starben bereits in Gurs, der Rest wurde entweder in Auschwitz ermordet oder ist verschollen. Für sie alle wurden auf dem Friedhof Gedenktafeln und ein Gedenkstein errichtet. Schon 1880 entstand der jüdische Friedhof, ein Jahr später wurde der erste, 1940 der letzte Grabstein angelegt, wie Dieter Herrmann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erklärte.

Vorbei an mit Rosen und Kerzen geschmückten Stolpersteinen führte der Rundgang zur nächsten Station in der Hauptstraße 45. "Das Haus war schon 1745 im Besitz einer jüdischen Familie", erklärte Andy Herrmann von den Heimatfreunden Walldorf, so stehe in einem Ortsplan aus diesem Jahr die Bezeichnung "Moses der Jud" über dem Haus. "Ab 1767 ist dokumentiert, dass die jüdische Gemeinde hier einen Betsaal errichtet hat", so Herrmann weiter. Insgesamt hatten in diesem Saal etwa 60 Menschen Platz. Nur eine Ecke weiter, in der Albert-Fritz-Straße 7 (ehemalige Schlossstraße), entstand knapp ein Jahrhundert später eine Synagoge. Denn 1860 kaufte die jüdische Gemeinde das Gebäude der Evangelischen Reformierten, ein Jahr später war es bereits entsprechend hergerichtet und ausgebaut.

19 Jüdinnen und Juden aus Walldorf wurden am 22. Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Überall in der Stadt wurden für sie Stolpersteine eingelassen, die nun Bestandteil eines geschichtsträchtigen Rundgangs waren. Foto: Helmut Pfeifer

"Die Nazis haben schnell angefangen, ab 1933 die jüdische Bevölkerung zu schikanieren", erläuterte Herrmann. Vor allem in Walldorf habe sich dessen Gauleitung einen Namen mit ihren antisemitischen Aktionen gemacht. So benannten die Nationalsozialisten noch im gleichen Jahr die Schlossstraße in Adolf-Hitler-Straße um – "wahrscheinlich auch, um die jüdische Bevölkerung zu demütigen", vermutete er.

Die Schikanen gipfelten schließlich am 9. November 1938: In der Pogromnacht drangen zwischen 30 und 50 Personen in die Walldorfer Synagoge ein, zerstörten die Inneneinrichtung und verbrannten die Thora-Rollen – die wichtigsten und heiligsten Gegenstände der jüdischen Gemeinde, berichtete Herrmann. Danach seien die Faschisten zu weiteren Privathäusern, Geschäften und der jüdischen Schule gezogen und schändeten, attackierten sowie zerstörten diese. Einen Tag später, am 10. November, habe man die männlichen Juden aus Walldorf in die sogenannte "Schutzhaft" genommen und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Erst im Dezember kamen sie zurück – traumatisiert, unterernährt und depressiv. "Man hat versucht, sie zu brechen", resümierte Herrmann.

Vor ihren letzten selbst gewählten Wohnorten erinnern seit Mai 2010 Stolpersteine an das tragische Schicksal der Walldorfer Jüdinnen und Juden. Diese mit Messingtafeln besetzten Steine – eine Idee des Künstlers Gunter Demnig – die im Gehweg eingelassen sind, gibt es an insgesamt sechs Stellen in Walldorf. In jeden Stein sind Name, Adresse und Schicksal der Deportierten eingraviert – insgesamt sind es 19 in Walldorf. Vier davon sind in der Hauptstraße 26, die letzte Station des Rundgangs vor einer Andacht in der evangelischen Kirche. Die Steine für die Eltern Kurt Kleins, Ludwig und Alice, befinden sich in der Hauptstraße 15, weitere sind auch in Apothekenstraße 6, Sandstraße 3 sowie Hauptstraße 27 und 52 zu sehen.

Station wurde auch vor einem ehemaligen Betsaal und auf dem jüdischen Friedhof gemacht. Foto: Helmut Pfeifer

"Diese Namen erinnern uns an die Opfer, die jeweiligen Geschichten und ihr Schicksal", erklärte Elisabeth Krämer. Alle von ihnen haben etwas gemeinsam: Die Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940, so Krämer weiter und appellierte an die Besucherinnen und Besucher: "Ich bitte Sie, schauen Sie beim nächsten Spaziergang genau auf den Boden und informieren Sie sich über die Geschichten."

Bürgermeisterin Christiane Staab griff diesen Appell in der abschließenden Andacht auf, in der bis zum Eintreffen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer Jan Luca Lenz Orgel spielte. Zudem lasen vier junge Vertreterinnen und Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche verschiedene Texte, die in der Ich-Perspektive vom Tage der Deportation berichteten. Wolfgang Widder klärte über das Leben Kurt Kleins auf. "Es ist unsere Aufgabe, immer wieder unsere Geschichte aufzuarbeiten", appellierte schließlich die Bürgermeisterin.