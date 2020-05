Walldorf. (RNZ) Nachdem in der Coronakrise bisher nur eine Notbetreuung in den Walldorfer Kindertagesstätten möglich war, haben sich die Träger nun eine Lösung überlegt, um zusätzlich zur sogenannten erweiterten Notbetreuung auch einen eingeschränkten Betrieb zu ermöglichen, der sich ein Stück weit der Normalität nähert.

Stadt Walldorf, evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie der Verein "Zipfelmützen" weisen darauf hin, dass grundsätzlich der Betrieb von Kindertageseinrichtungen noch bis zum 15. Juni untersagt bleibt, von den Ausnahmen abgesehen, die die Corona-Verordnung des Landes ausdrücklich gestattet. Der Infektionsschutz habe weiterhin oberste Priorität, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Träger. Ziel aber sei nun, möglichst vielen Kindern eine Betreuung zu bieten. "Die angespannte Situation bei den Eltern ist uns bewusst und wir bemühen uns um gute Lösungen für Kinder und Eltern", heißt es.

Vorrang hat der Mitteilung zufolge weiterhin der Personenkreis, der bisher schon die Notbetreuung in Anspruch nehmen konnte. Zum einen sind das Kinder von Menschen in den "systemrelevanten Berufen", die zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur beitragen. Zum anderen sind es inzwischen auch Kinder, deren Erziehungsberechtigte am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und ihre Berufstätigkeit und die Kinderbetreuung nicht unter einen Hut bringen können. Überdies will man eine Betreuung ermöglichen, wenn sie für das Kindeswohl erforderlich ist.

Die Träger möchten weiterhin jenen Kindern Vorrang einräumen, die einen besonderen Förderbedarf aufweisen oder unter erschwerten familiären Bedingungen leben. Das hänge aber auch davon ab, ob in den Kindertagesstätten die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stünden – denn wegen der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln können weitaus weniger Kinder je Gruppe betreut werden als zu normalen Zeiten. Die Einrichtungsleitung spricht sich mit dem jeweiligen Träger hierüber ab und kontaktiert die Eltern direkt.

Ebenfalls abhängig von den jeweiligen Kapazitäten soll zusätzlich ein eingeschränkter Betrieb allmählich anlaufen: Dann wollen die Träger auch wieder Kinder willkommen heißen, die bisher nicht Vorrang hatten oder anderweitig berücksichtigt werden konnten. Die Lösung, auf die man sich geeinigt hat, sieht ein in Kindergärten wöchentliches und im Krippenbereich zweiwöchentliches rollierendes System vor. "Damit wollen wir möglichst jedem Kind den Besuch bis zur Sommerpause zu bestimmten Zeiten ermöglichen. Dies wird nur möglich sein, wenn diese in einer separaten, räumlich und organisatorisch abgetrennten Gruppe betreut werden können", heißt es. Dabei könne nicht garantiert werden, dass die Kinder von ihrer bisherigen Bezugserzieherin betreut werden können. Leider könne zudem aus den erwähnten Kapazitätsgründen nicht garantiert werden, dass unter den gegebenen Umständen jedes Kind bis zur Sommerpause in die Einrichtung zurückkehren könne.

Die erweiterte Notbetreuung und der eingeschränkte Betrieb sollen in der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr angeboten werden. Die tägliche Anwesenheit darf jedoch nicht mehr als sieben Stunden (verlängerte Öffnungszeit) betragen. Selbstverständlich, betonen die Träger, ist eine Betreuung ausgeschlossen, wenn Kinder in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder wenn bei den Kindern Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur festgestellt werden.