Walldorf. (pol/rl) Eine 60-jährige Frau wurde am Sonntagnachmittag in einer Tiefgarage überfallen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Dame hatte gegen 16 Uhr am Geldautomat einer Bank in der Johann-Jakob-Astor-Straße abgehoben. Danach ging sie in der Tiefgarage unter dem Geldinstitut, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Gerade als sie eingestiegen war, trat ein Mann an das Auto heran, hielt die Tür auf, bedrohte sie mit einem Messers und forderte sie auf ihr Bargeld, EC-Karte und Geheimnummer von der Frau. Diese begann daraufhin laut zu schreiben, woraufhin der Unbekannte der Frau den Mund zuhielt und seiner Forderung mit weiteren Drohungen Nachdruck verlieh. Die 60-Jährige händigte daraufhin Bargeld, sowie EC-Karte mit PIN an den Unbekannten aus. Unter weiteren Drohungen flüchtete der Täter schließlich in unbekannte Richtung.

Der Täter soll etwa 20 bis 35 Jahre alt sein und habe ein süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte sehr dunkle, fast schwarze Augen und kurze, dunkle und nach hinten gekämmte Haare. Er sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, trug schwarze Lederhandschuhe und hatte einen schwarzen Schal über Mund und Nase gezogen.

Hinweise zum Überfall oder auf den flüchtigen Täter erbittet der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.