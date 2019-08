Walldorf. (pol/mün) Wegen einer Sexualstraftat, die sich bereits am 8. August in Walldorf ereignete, ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg.

An diesem Donnerstag war die 20-jährige Frau gegen 18.20 Uhr zu Fuß in der Hardtstraße im Bereich der dortigen Haltestelle unterwegs. Plötzlich griff ihr ein Unbekannter ans Gesäß.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er soll 18 bis 23 Jahre alt sein, sehr dunkelhäutig gewesen sein und kurze leicht gewellte Haare haben. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen Sweatshirt-Pulli mit weißer Aufschrift CAN gewesen. Der Mann hatte ein altes hellgraues Fahrrad mit montiertem Fahrradkorb bei sich.

Hinweise nimmt die Heidelberger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.