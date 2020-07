Walldorf. (gaß) In ihrem Jubiläumsjahr 2020 möchte die Stadt Walldorf nicht nur an ihre zurückliegende Geschichte denken, sondern auch an die Gegenwart und die Zukunft. Unter dem Motto "1250 Jahre Walldorf – 1250 Quadratmeter Vielfalt" soll eine blühende Brücke zwischen diesen Zeiträumen geschlagen werden.

Deshalb bietet die Stadt allen Walldorferinnen und Walldorfern insgesamt 1250 Tüten mit Samen mehrjähriger Wiesenblumen für jeweils einen Quadratmeter Vielfalt an. "Unterstützen Sie damit unsere einheimischen Insekten und freuen Sie sich auf bunte Flecken in Ihrem Garten", lautet der Appell von Bürgermeisterin Christiane Staab, die sich über diese Aktion – eine der wenigen, die coronabedingt in diesem Jahr überhaupt durchgeführt werden können – ganz besonders freut.

Die Blumenwiese ist nicht nur ein Ort des bunten Treibens und eine Augenweide, sie macht auch wesentlich weniger Arbeit als ein herkömmlicher Rasen. "Und die gute Nachricht ist: Eine Wildblumenwiese anzulegen, ist keine große Sache", erklärt Christian Horny vom Fachdienst Umwelt. Die für die Aktion gewählten Wildblumensamen können noch bis September gesät werden und sorgen im nächsten Frühjahr nicht nur für einen schönen Anblick, sondern vor allem für Insektennahrung. Denn Walldorf war bis ins 19. Jahrhundert hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt. Die Bauern waren neben den Wettereinflüssen auch sehr stark von Insekten abhängig. Diese hatten damals wie heute die wichtige Funktion, Obst und Gemüse zu bestäuben, um so die Erträge sicherzustellen. "Ohne diese fleißigen Helfer wäre keine Landwirtschaft möglich gewesen. Wollen wir auch in Zukunft in der Fairtrade-Stadt Walldorf einheimische Produkte genießen und uns an Blumen und Insekten erfreuen, müssen wir jetzt etwas tun", so Staab. Seit 2018 beteiligt sich Walldorf daher an dem Projekt "Natur nah dran" und hat mittlerweile sechs öffentliche Grünflächen in Walldorf neu gestaltet und damit artenreiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Mit dem Samentütchen, das kostenlos im Rathaus erhältlich ist, sollen nun in den privaten Gärten oder auf dem Balkon insektenfreundliche Blumen sprießen.

Info: Die Samentüten sind an der Rathauspforte erhältlich, montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und mittwochs zusätzlich von 16 bis 18 Uhr. Die Ausgabe ist auf ein Samentütchen pro Haushalt beschränkt.