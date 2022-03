Waghäusel. (of) Noch ist keine Entscheidung gefallen, wer nach Walter Heiler (SPD) künftig als Oberbürgermeister in der Großen Kreisstadt Waghäusel auf dem Rathausstuhl sitzt. Nach dem ersten Durchgang am Sonntag liegt Thomas Deuschle (CDU) relativ klar vorne. Der bisherige Bürgermeister und frühere Beigeordnete kam auf 47,4 Prozent (4192 Stimmen), verfehlte knapp die absolute Mehrheit und geht mit klarem Vorsprung auf die zweitplatzierte Claudia Sand (parteilos) in den zweiten Wahlgang am 20. März. Die Standesbeamtin aus Waghäusel, die von der SPD unterstützt wurde, holte 27,5 Prozent und konnte 2436 Stimmen auf sich vereinen. Auf dem dritten Platz landete der kurz zuvor noch bei den Grünen ausgetretene Andreas Bohnstedt mit 9,4 Prozent und kommentierte: "Prima!"

Die von den Grünen unterstützte Kandidatin Nicole Heger landete mit 8,5 Prozent auf dem vierten Platz und zeigte sich sichtlich enttäuscht. Ob sie weiter im Rennen bleibt, ließ sie aktuell offen. Auf jeden Fall will Claudia Sand, die mit ihrem Ergebnis zufrieden war, weiter machen. In einer ersten Reaktion meinte Thomas Deuschle gegenüber der RNZ: "Ich bin erleichtert und überglücklich, freue mich über das gute Ergebnis in einem vielköpfigen Bewerberfeld. Damit hätte ich fast nicht gerechnet." Der 53-jährige, verheiratete Jurist und Vater dreier Kinder sagte: "Schade für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die nun in zwei Wochen nochmals ran müssen." Deuschle will jetzt nochmals Gas geben, um im zweiten Durchgang die Mehrheit auf sich zu vereinen. Abgeschlagen landeten der Wiesentaler Markus Kretzler (4,2 Prozent) und AFD-Mitglied Ruth Rickersfeld (2,7 Prozent) auf den hinteren Plätzen.

Gegen 19.30 Uhr war Walter Heiler vor die Rathaustür getreten und hatte den rund 100 Menschen, die zuvor auf einer Leinwand die Auszählung verfolgten, das vorläufige Ergebnis mitgeteilt. Der Wiesentaler Deuschle hatte die Favoritenrolle inne, ein zweiter Wahlgang galt im Vorfeld als nicht unwahrscheinlich. Von den 17.095 wahlberechtigten Menschen gaben 52,2 Prozent ihre Stimme ab, ein Drittel hatte zuvor Briefwahl beantragt. Der Wahlkampf sei, so der scheidende Heiler, weitgehend fair verlaufen. Beim zweiten Wahlgang am 20. März reicht nun die einfache Mehrheit.