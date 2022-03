Das historische alte Rathaus und im Hintergrund die katholische Pfarrkirche St. Jodokus prägen das Ortsbild Wiesentals. Fotos: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel-Wiesental. Der Waghäuseler Stadtteil Wiesental feiert in diesem Jahr sein 725-jähriges Bestehen. Gründungstag des "Weilers Wiesental" war der 9. März 1297, wie aus Geschichtsbüchern hervorgeht. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 12. März, ab 19 Uhr in der örtlichen Wagbachhalle ein Festakt statt, wobei Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Festrede halten wird.

> Die Geschichte Wiesentals: Das Gebiet der heutigen Großen Kreisstadt Waghäusel, zu der neben Wiesental auch Kirrlach und der früher eigenständige Ort Waghäusel gehören, kam durch Schenkungen der Salierkaiser Heinrich III. und Heinrich IV. zwischen 1056 und 1063 an das Hochstift Speyer zustande, wo es bis zur Säkularisation der Fürstbistümer aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses 1806 blieb. Anschließend ging das Areal an das Großherzogtum Baden. Bereits in römischer Zeit war das Gebiet besiedelt, wovon in der Gemarkung Wiesental das Kastell Wagbach aus dem späten ersten Jahrhundert sowie ein dazugehöriger Victus (Siedlung) zeugen.

Am Ortseingang weißt ein Schild auf das Jubiläumsjahr hin. Foto: Of

Die Gründung des neuzeitlichen Ortes Wiesental, dessen Wappen ein silbernes Herz auf blauem Grund zeigt, erfolgte 1297 auf Anweisung von Fürstbischof Friedrich von Bolanden. Die planmäßige Anlage als Straßendorf längs des Wagbachs ist noch in der Parzellierung der Grundstücke in der Ortsmitte rund um die 1846 erbaute katholische Pfarrkirche St. Jodokus, die heute das größte Weihrauchfass der Welt beherbergt. Aufgrund der Säkularisation fiel Wiesental 1806 an Baden.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Wiesental in der Nacht vom 6. auf 7. Mai 1942 und am 21. Januar 1945 bombardiert, wobei 41 Menschen ums Leben kamen und neben der Kirche über 100 Gebäude zum Teil stark beschädigt wurden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung gehört der römisch-katholischen Kirche an. Seit 1975, als sich die drei Gemeinden vereinigten, waren mit Robert Straub (CDU, 1975 bis 1999) und Walter Heiler (SPD, 1999 bis 2022) lediglich zwei Verwaltungschefs im Amt.

> Sehenswürdigkeiten: Sehenswürdigkeiten in Wiesental, mit 2124 Hektar Fläche größter Stadtteil, sind die Hagkapelle, das Heimatmuseum im alten Rathaus, eine historische Heimatstube sowie das Husarendenkmal im Ortskern. Der Ort mit dem bekannten Einkaufszentrum im Süden des Ortes liegt zudem an zwei bedeutenden touristischen Straßen, der Badischen Spargelstraße sowie der Bertha-Benz-Memorial-Route. Das weithin bekannte Kloster mit Wallfahrtskirche sowie die vom Speyerer Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn auf dem ehemaligen Gelände der Zuckerfabrik erbaute Eremitage befinden sich auf Waghäuseler Gemarkung.

> Berühmtheiten: Zwar stammt die Fußballlegende Sepp Herberger aus Mannheim, doch seine Eltern Josef und Lina kommen gebürtig aus Wiesental und zogen erst später nach Mannheim. Der Weltmeister-Trainer pflegte Beziehungen in den Heimatort seiner Mutter und seines Vaters. Fußball-Nationalspieler Lars Stindl, aktueller Kapitän von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hat in Wiesental seine Wurzeln und schnürte als Jugendlicher für den TSV Wiesental seine Kickstiefel. Und Schauspieler Rüdiger Klink, bekannt aus den TV-Serien "Babylon Berlin" und "Tatort", kommt ebenfalls aus diesem Stadtteil. Ebenso der bekannte Heiko Maier, Comedian und Mundartpreisträger bei dem vom Karlsruher Arbeitskreis Heimatpflege veranstalteten Wettbewerb "De gnitze Griffel". Literatur, erschienen beim "Verlag Regionalkultur", gibt es unter anderem vom einheimischen Historiker Artur J. Hofmann und vom Heimatverein Wiesental.

Die Große Kreisstadt Waghäusel hat aktuell rund 22.000 Einwohner, wobei etwa die Hälfte auf den Stadtteil Wiesental entfällt. Der Festabend am 12. März wird von Heiko Mail, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Wiesentaler Vereine, moderiert. Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte der Musikschule Waghäusel-Hambrücken sowie der beiden örtlichen Theatervereine "Parole" und "Wissädalä Duddärä", die Szenen aus der Ortsgeschichte darstellen.