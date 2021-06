Möchten mit ihren Gin-Sorten „ganz viel Geschmack“ bieten: die beiden Unternehmer Markus Wirth aus Waghäusel und Rúrik Gíslason, ehemaliger Fußballprofi aus Island. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Er ist das bekannte Gesicht einer neuen Marke und geht nach Beendigung seiner Profi-Karriere als Fußballer gerade in die Vollen. Der vor 33 Jahren in der isländischen Hauptstadt Reykjavik geborene Rúrik Gíslason hat in den vergangenen Jahren fast rund um den Globus seine Spuren hinterlassen.

Bei der Fußball-WM 2018 in Russland hatte der 53-malige Nationalspieler, der zu dieser Zeit beim Zweitligisten SV Sandhausen unter Vertrag stand, trotz sportlich eher mäßiger Teambilanz durch sein äußeres Erscheinungsbild für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. Zuletzt nahm er im Mai an der RTL-Fernsehsendung "Let’s Dance" teil und gewann mit Tanzpartnerin Renata Lusin den medialen Wettbewerb. "Das ging in Island durch die Decke", sagt der Ex-Fußballer, der in den sozialen Netzwerken über eine Million Fans hat.

Tatsächlich ist Rúrik Gíslason, der auch als Musiker und Model mit eigenem Modelabel unterwegs ist, in seiner Heimat bekannt wie der sprichwörtliche "Bunte Hund". Vor zwei Jahren hatte Gíslason, der jetzt in Köln lebt, mit "Glacier-Gin" bereits eine eigene Gin-Marke kreiert und sagt: "Gin ist schon lange mein Lieblingsdrink. Was lag da näher, als neue Sorten auszuprobieren, die mein Lebensgefühl ausdrücken und eine gesunde Frische mit viel Geschmack bieten." Das sei unbändige Lebensfreude, purer Genuss und ein Stück Freiheit.

Als der Sportler vor vier Jahren auf einer Veranstaltung den Waghäuseler Unternehmer Markus Wirth traf und beide ins Gespräch kamen, stellte man viele Gemeinsamkeiten fest und fasste schnell ein Start-up ins Auge. "Rúrik ist ein kreativer Typ mit vielen Ideen, ein Multitalent. Er wollte hier in Deutschland einen frischen, spritzigen Cocktail anbieten und wir sind mit am Start, um gemeinsam unternehmerisch erfolgreich zu sein", eröffnet Markus Wirth (Firma Wirsol Solar System). Sitz des neuen Unternehmens "RGDRINKS GmbH & Co. KG" ist Waghäusel, wobei unter der Marke "It’s R Gin" aktuell bereits zwei verschiedene Gin-Produkte erhältlich sind.

"Pretty in Pink" wird als eine "pinke Fruchtbombe mit viel Beere und einem Hauch Lavendel" beworben. Das Pendant "Liquid Gold" soll "unabhängige Frische" bieten, die "auf saftiges Zitronengras" sowie einen "Secret Botanical Mix" trifft, heißt es in einer Info.

Das Design der 0,5-Liter-Flaschen zum Stückpreis von 29 Euro soll an die "Goldenen 1920er Jahre" erinnern, die nach einer Pandemie – der spanischen Grippe – ihren Lauf nahmen. Nicht nur aus diesem Grund haben die beiden Geschäftspartner zwei Gins kreiert, die an die damalige Aufbruchstimmung erinnern.

"Die Produkte sollen auch die Hoffnung vermitteln, bald wieder Freunde ohne Einschränkungen treffen zu dürfen und das Leben wie zuvor genießen können", hieß es kürzlich im Rahmen eines Pressetermins in der "Villa Waghäusel". Zunächst würden 25.000 Stück produziert, wobei die Firma "EB-Secco" im rheinland-pfälzischen Wörrstadt die Produktion übernimmt.

Rund um die beiden Gin-Sorten sollen weitere Produkte folgen, die Rúrik Gíslason mit den beiden Wirth-Brüdern Markus und Andreas, die in der Vergangenheit bereits zahlreiche Firmen gründeten, realisieren will. "In Kürze werden wir einen alkoholfreien Gin auf den Markt bringen", heißt es aus Waghäusel. Auch Eiswürfelformen mit dem markanten "Marken-R" für Rúrik sollen bald erhältlich sein.

Info: Alle Infos gibt es unter www.itsrgin.de