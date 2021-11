1999 wurde der Sozialdemokrat Walter Heiler erstmals Bürgermeister von Waghäusel, 2013 wurde er als Oberbürgermeister gewählt. Nach 23 Jahren im Amt des Rathauschefs wird er sich im März 2022 nicht mehr zur Wahl aufstellen. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Walter Heiler, Oberbürgermeister Waghäusels, tritt nach 23 Jahren als Rathauschef bei der anstehenden Bürgermeisterwahl am 6. März 2022 nicht mehr an. Das gab er bei einer Pressekonferenz im Sitzungssaal des Rathauses bekannt. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, da ich mit Herzblut Kommunalpolitiker bin und mir die Arbeit nach wie vor große Freude macht", so der 67-jährige Sozialdemokrat. Irgendwann müsse man aber einen Schlussstrich ziehen.

Heiler sei überzeugt "dass für diese Entscheidung jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist". Nach 42 aktiven Jahren in der Kommunalpolitik steht für den aus Kirrlach stammenden Juristen, der von 1980 bis 1999 dem Gemeinderat angehörte, am 31. Mai 2022 der letzte Arbeitstag an. Heiler war 1999 erstmals zum Bürgermeister – und Nachfolger seines früheren Gymnasiallehrers Robert Strauch – gewählt worden und war seit 2013 als Oberbürgermeister im Amt. Nach geltendem Recht hätte Heiler am 6. März nochmals kandidieren können.

"Es ist gut, dass demokratische Ämter nur auf Zeit vergeben werden und immer wieder neu bestätigt werden müssen", so Heiler. Das Vertrauen, das ihm eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in all den Jahren geschenkt hat, habe ihn dankbar und stolz gemacht. "Das war immer Ansporn, mich zum Wohl der Stadt und der Menschen einzusetzen", betonte der zweifache Familienvater.

Als musikalischer Leiter der Gesangsgruppe "Spraddl-Sänger" erlangte der leidenschaftliche Klavierspieler bundesweite Aufmerksamkeit. Die Bilanz seiner Tätigkeit als Verwaltungschef, die "angefüllt mit Herausforderungen, Veränderungen und jeder Menge Arbeit war", fällt für den Vereinsmenschen Walter Heiler, der sich auch im karitativen, sportlichen und kulturellen Bereich ehrenamtlich einbrachte, positiv aus: Während seiner Amtszeit stieg die Einwohnerzahl von 19.600 auf heute rund 21.800 an, wobei die Stadt neue Baugebiete mit über 800 Bauplätzen in Wiesental und Kirrlach ausweisen konnte.

"Dank eines starken örtlichen Gewerbes wuchsen auch die Beschäftigungsmöglichkeiten", wobei in den vergangenen 15 Jahren die Arbeitsplätze am Ort von einst 5 000 auf derzeit 7 500 anstiegen. Dies sei auf eine aktive Ansiedlungspolitik zurückzuführen. Heiler zählt beispielhaft die Erweiterung der Firma Elektror sowie die erfolgreiche Ansiedlung des DM-Verteilerzentrums mit heute fast 1000 Arbeitsplätzen auf.

Zu den größten Projekten seiner Amtszeit gehört sicher die Umwandlung des ehemaligen Südzucker-Geländes mit dem Gewerbepark und der denkmalgeschützten Schlossanlage Eremitage mit Parkanlage. Betreuungseinrichtungen mit aktuell 13 Kinderkrippen und Kindertagesstätten, die man zusammen mit dem Gemeinderat auf den Weg brachte, seien weitere Meilensteine. Ebenso die "Tempo-30-Zonen" in allen Stadtteilen sowie die Stadtfeste, die das Zusammenwachsen der Kommunen förderten. "Das hat die Bürgerinnen und Bürger zusammengeschweißt."

Walter Heiler, der von 1992 bis 2001 als jüngster Abgeordneter der SPD-Fraktion auch dem Landtag von Baden-Württemberg angehörte, musste sich, wie er betonte, im Gemeinderat stets Mehrheiten suchen und Kompromisse eingehen. "In einer Demokratie ein ganz normaler Vorgang, da die Kommunalpolitik vom gegenseitigen Nehmen und Geben lebt." Heiler will sich aus dem bevorstehenden Wahlkampf heraushalten. Der scheidende Oberbürgermeister hatte zuvor bereits seine rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof und Kindergärten über seinen Entschluss informiert.

Wenn er dann ab 1. Juni Rentner ist, möchte Heiler verstärkt Musik machen und sicher das eine oder andere Bundesligaspiel "seines" HSV besuchen. "Hoffentlich in der ersten Liga", merkt er schmunzelnd an. Außerdem will er viel Zeit mit seinen vier Enkelkindern verbringen.

Die Bewerbungsfrist für den Posten des neuen Oberbürgermeisters von Waghäusel startet am 18. Dezember. Sollte am 6. März 2022 keiner der anzutretenden Kandidatinnen und Kandidaten eine absolute Mehrheit aufweisen können, würde am 20. März ein zweiter Wahlgang stattfinden.