Von Sebastian Lerche

Waghäusel. "So kann das nicht stehen bleiben", fanden Geschäftsführer Herbert Pohl und Pressesprecher Ron Zippelius vom Unternehmen Deutsche Erdwärme. Im RNZ-Artikel "Tiefengeothermie: Gefährlich, teuer, unrentabel?" (erschienen am 4. März), der Sorgen und Kritik der "Interessengemeinschaft Tiefengeothermie im Landkreis Karlsruhe" mit Sitz in Waghäusel wiedergegeben hatte, seien "teils irreführende" und unvollständige Informationen zu finden, meinten Pohl und Zippelius.

Ihnen ist es wichtig, der Kritik zu begegnen und vor allem Ängste vor sogenannten "induzierten Erdbeben" zu mildern, also Erschütterungen durch Tiefengeothermie-Anlagen, die anderswo Schäden verursacht hatten. In Waghäusel habe das Unternehmen bereits auf zwei öffentlichen Veranstaltungen informiert, eine dritte sei geplant, dazu zeige man bei Sprechstunden, in Gemeinderats- oder Ausschuss-Sitzungen und bei anderen Gelegenheiten Präsenz.

Pohl räumte ein, dass die Deutsche Erdwärme noch keine eigene Geothermie-Anlage in Betrieb hat – bei dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt in Graben-Neudorf beginne man im Mai mit der ersten Bohrung. Außerdem plant man in Waghäusel, Dettenheim und Neureut Anlagen – im Kreis Karlsruhe also. St. Leon-Rot liegt noch im Aufsuchungsgebiet der Deutschen Erdwärme, ein Projekt ist Zippelius zufolge dort aber aktuell nicht geplant. In Walldorf sondieren MVV und EnBW das Terrain. Man befinde sich in einer für Erdwärme-Nutzung hervorragend geeigneten Region, "einzigartig in Kontinental-Europa".

Sein Team bestehe aus fähigen Projektentwicklern, Technikern und Ingenieuren, betonte Pohl. "Viele im Team verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung", und haben andere Geothermie-Projekte erfolgreich begleitet, so der Geschäftsführer.

Zur Klarstellung blickte er beispielsweise nach Vendenheim nahe Straßburg, das, wie die Interessengemeinschaft geschildert hatte, stark unter den Folgen eines Tiefengeothermie-Projekts litt. Dort sollen nach einem Beben 2021 fast 3800 Schadensmeldungen bekannt geworden sein. Zu den geplanten Projekten der Deutschen Erdwärme bestehen aber "fundamentale Unterschiede", so ein Vorgehen wie in Vendenheim wäre in Baden-Württemberg gar nicht gestattet.

Als Positiv-Beispiel verweist Pohl auf München: In wenigen Jahren wolle die Stadt komplett kohlendioxidfreie Wärme aus Geothermie beziehen – und das dortige "Molassebecken" mit Schutt aus der Zeit, als die Alpen sich bildeten, "ist lange nicht so gut wie der Rheingraben".

"Wohin bohre ich", laute die Frage, so Herbert Pohl. In Vendenheim sei das Grundgebirge, harter Granit und Schiefer, erreicht worden. Im Raum Karlsruhe bleiben die Bohrungen der Deutschen Erdwärme ihm zufolge im weicheren Muschelkalk und Buntsandstein.

Und das sei der zentrale Punkt: Im harten Gestein bauten sich Spannungen auf, so Pohl, nähmen zu, bis sie die kritische Schwelle erreichten und sich ruckartig entladen, sodass Erdbeben entstehen. In Baden-Württemberg gebe es ganz andere Genehmigungsverfahren und weitaus schärfere Kontrollmechanismen.

Im weichen Gestein unterhalb der Karlsruher Region ebbten die Spannungen anders als im Grundgebirge ab: Dass die Deutsche Erdwärme nur hier bohre, sei eine Genehmigungsvoraussetzung des Bergbauamts, so Pohl. Das Unternehmen sei überdies zum Einsatz seismischer Sensoren verpflichtet, die Erschütterungen melden: In Baden-Württemberg müsse ein Geothermie-Kraftwerk herunterfahren oder abschalten, wenn sich die Warnzeichen mehrten, dann stehe der Betrieb still, "lange ehe es zu einem Ereignis wie in Vendenheim kommen kann".

Man bohre in eine Tiefe von bis zu 4000 Metern hin zu einem Wasserreservoir, das 150 Grad und mehr habe, wo die Durchlässigkeit des Gesteins stimme, so Herbert Pohl. Dass dort eine geologische Verwerfung sei, wie die Interessengemeinschaft mit Sorge hervorhebt, sei nicht falsch, ergänzte er. Aber während es in Vendenheim eine Störung war, "die unter Druck steht", bohre man im Raum Karlsruhe "in eine Verwerfung, die auseinanderdriftet", so Pohl: Induzierte Beben seien damit "kein Thema".

Die Deutsche Erdwärme gehe mit "mehr Sorgfalt und neusten Technologien" vor, so Pohl. Allen voran stehe eine dreidimensionale Darstellung der geologischen Verhältnisse, Daten von DMT, Tochterunternehmen des Tüv Nord. "Nur dann erkenne ich alles im Untergrund komplett", erläuterte Pohl. "Das hat Vendenheim nicht gehabt."

Der Anspruch seines Unternehmens laute, überhaupt keine seismische Aktivität auszulösen, hob Pohl hervor. Ebenso treffe man alle Vorkehrungen, um Verunreinigungen von Grundwasser oder andere denkbare negative Auswirkungen zu vermeiden. "Wir wären doch tollkühn und naiv, so zu investieren, um dann abgeschaltet zu werden."

Als Investitionssumme für eine Tiefengeothermie-Anlage ist ein zweistelliger Millionenbetrag realistisch, so Pohl. Zippelius hob dabei hervor, dass nichts auf Kosten der jeweiligen Kommune oder gar der Bürgerschaft gehe – bis man Wärme zum Verkauf anbieten könne, übrigens zu besseren Konditionen als mit Solar oder Wind.

Mit einer Wärmeleistung von 40 Megawatt (MW) rechnet das Unternehmen bei einer Tiefengeothermie-Anlage. "Zwei dieser Kraftwerke würden für den Wärmebedarf von Karlsruhe reichen." Diese thermische könnte in bis zu acht Megawatt elektrischer Energie umgewandelt werden, erklären die Unternehmensvertreter: Würden die 40 MW in ein Wärmenetz eingespeist, könnte kein Strom produziert werden. Aber die Möglichkeit, auch Strom herzustellen, sollte beispielsweise der Wärmebedarf unter 40 MW liegen, "erhöht die Effizienz der Anlage". Solange keine Wärmenetze vorhanden seien, habe man dank des Stromangebots trotzdem ein Geschäftsmodell, das die Investitionen refinanzieren könne. Sobald das Wärmenetz einsatzbereit sei, könne man auch Wärme auskoppeln. "Wir sind begünstigt durch die gute Geologie im Rheingraben."

Als Erwiderung auf einen weiteren Kritikpunkt führte Pohl aus, dass eine Geothermieanlage selbstverständlich "wie jedes Kraftwerk" gekühlt werden müsse, aber nicht in einem Maß, das die Leistung spürbar schmälere. Bei der Wärmeproduktion sinke die Wassertemperatur im Wärmetauscher auf zirka 70 Grad. Eine gesonderte Kühlung werde nur bei der Stromproduktion benötigt: Das Thermalwasser erhitze ein Betriebsmittel, Isobutan, das verdampfe und so den Generator antreibe – und danach müsse es gekühlt werden. Hier gehe es aber lediglich noch um einen Temperaturunterschied von 20 bis 30 Grad.

Aus Tiefengeothermie könne man rund um die Uhr Energie gewinnen, so Herbert Pohl: 8000 Stunden im Jahr, während es bei einer gut ausgelasteten Solaranlage etwa 1500 Stunden im Jahr seien. Dass es die Wärmenetze, mit denen die Kommunen versorgt werden, noch nicht gibt, sei nicht verwunderlich, meinte der Geschäftsführer: Erst, wenn die Wärmequelle erschlossen sei, sprich: das Kraftwerk arbeite, ergebe es Sinn, ein Netz anzulegen – das überlasse die Deutsche Erdwärme spezialisierten Akteuren, denkbar wären Stadtwerke oder kommunale Zweckverbände, so Pohl.

Warum Erdwärme so wichtig ist, hob Herbert Pohl mit Blick auf den Klimaschutz hervor: "In Deutschland wird Strom schon zu 50 Prozent erneuerbar produziert. Aber bei Wärme sind es nur rund 15 Prozent. Die Wärme müssen wir massiv dekarbonisieren, das ist die große Herausforderung." Zwei Erdwärme-Kraftwerke könnten Karlsruhe, vier die Gegend um die Fächerstadt mit Wärme versorgen; dank Geothermie könnte der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung in der Region von 15 auf 50 Prozent steigen. Hydrothermale Geothermie könne rund ein Viertel des Gesamtwärmebedarfes Deutschlands decken. Langfristig lasse sich mindestens 30 bis 40 Prozent des Gebäudebestandes geothermisch klimatisieren. Diese Energieform ist für Pohl daher "von zentraler Bedeutung".

Und so leiste die Deutsche Erdwärme einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz, "das ist die Herausforderung unserer Zeit", so Herbert Pohl. Denn so, wie es zurzeit aussehe, "sagen uns unsere Kinder: ,Ihr habt es echt verbockt’".