Walldorf. (rö) Es war erstaunlich: Trotz sommerlicher Temperaturen und Schwimmbadwetter herrschte auf dem Spargelmarkt auch tagsüber ein reges Treiben, von Flaute keine Spur. "Die Nachfrage ist gut", verteilte Timo Jouko Herrmann am Tombolastand des Lions Clubs fleißig große und kleine Gewinne. Ein paar Meter freute sich Mathias Pütz über ein "verzehrfreudiges Publikum", das die Tische vor der Metzgerei füllte. Der Zuspruch sei "überraschend gut".

Ähnlich ging es den Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag: Im Modehaus stand eine lange Schlange an der Kasse, am Stand der Parfümerie wurde interessiert geschnuppert und das Reisecenter hatte eines der wenigen schattigen Plätzchen mit zwei Liegestühlen dekoriert. Und auch am Stand der Stadt, an dem Klaus Brecht und Christian Horny alte Glühbirnen gegen umweltfreundliche LED-Leuchten tauschten, war einiges los: "Als wir aufgemacht haben, standen die Ersten schon Schlange", berichtete Brecht. Am Samstagmorgen war die Neubürgerradtour mit rund 30 Interessierten über die Bühne gegangen.

Während das Thermometer am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich auf hitzige 34 Grad kletterte, fanden sich zahlreiche Zuschauer vor der Bühne auf dem Marktplatz ein, um den Spargelschälwettbewerb zu verfolgen. Den entschied Faschingsprinzessin Janina I. für sich. Ihr Geheimnis? "Langjährige Vorbereitung", verriet sie der RNZ.

Hinter Eric Pensalfini, dem Bürgermeister von St. Max, ganz entspannt mit Strohhut und Sonnenbrille, Sparkassen-Regionaldirektor Michael Thomeier ("wenn’s ums Geld zählen gehen würde") und Bürgermeisterin Christiane Staab landete die neue Spargelkönigin Luisa I. zwar auf dem letzten Platz, punktete aber mit Sorgfalt: "Sie hat am schönsten geschält", lobte Bettina Lundschien. "Das neue Amt macht viel Spaß, man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch", erzählte Luisa der RNZ. Ungewohnt sei für sie nur, "dass ich viel angestarrt werde".

Und auch sonst war für Amüsement gesorgt: mit Kirmesbuden vom Lindenplatz bis zur Drehscheibe, Ketten- und Kinderkarussell und einem breiten kulinarischen Angebot - Bratwurst und Pommes, Heringsbrötchen oder Straußenburger, Crêpes in allen Varianten, Pizza, Gyros oder Krustenbraten, natürlich mit Spargel. Dazu kam ein buntes Kinderprogramm, Aufführungen der Vereine und jede Menge Bands auf den beiden Bühnen am Marktplatz und auf der Drehscheibe: ob "Riddim Posse", "Johannes Willinger & Friends", "Die Wilde 13" oder viele mehr.