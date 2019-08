Wiesloch. (zlb) In loser Folge präsentiert die RNZ das Kursprogramm der Volkshochschule Südliche Bergstraße für das Herbst- und Wintersemester. Im Gespräch wies Leiterin Dr. Annette Feuchter auf Neues und Besonderes im breiten Angebot des Fachgebiets "Gesellschaft/ politische und berufliche Bildung" hin.

Da wären zunächst zwei für Februar geplante Veranstaltungen mit hochkarätigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Erstens der "Sparkassen-Talk" mit Prof. Ursula Lehr, Pionierin der Altersforschung und ehemalige Bundesfamilienministerin, unter dem Motto "Ehrenamt hält jung". SWR-Redakteur Dr. Alexander Dambach moderiert. Der ehemalige Wieslocher Oberbürgermeister Franz Schaidhammer und Dietmar Pfähler, Vorsitzender von "Anpfiff ins Leben" diskutieren mit. Zweitens findet in Kooperation mit der Stadtbibliothek Wiesloch der Vortrag "Das Grundgesetz - Fundament unseres Gemeinwesens" statt. Referent ist Prof. Stephan Harbarth, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.

Im Berufsleben tauchen immer mehr neue, meist englische Fachbegriffe auf, ohne die eine erfolgreiche Kommunikation kaum noch möglich ist. Hier will die VHS Transparenz schaffen und die "Fähigkeit, mitreden zu können", stärken. Ein Training für Führungskräfte, die Anleitung zur Erstellung einer eigenen Website oder eines Blogs für lokale Handwerksbetriebe und ein umfassendes EDV-Kursangebot tragen ebenfalls zur Fitness im Berufsleben bei. "Wir schulen die gängigen Microsoft-Office-Programme wie Word, Excel, Powerpoint und Outlook auf unterschiedlichen Niveaus", sagte Feuchter. Auf eine Neuerung wies sie besonders hin: Unter dem Stichwort "Der frühe Vogel frisst den Wurm" werden diese Programme an vier Vormittagen schon ab 7 Uhr gelehrt, die Teilnehmer haben also Gelegenheit, anschließend noch ihrem Beruf nachzugehen. "Das Angebot wird sehr gut angenommen", so die VHS-Leiterin.

Auf sehr großes Interesse stößt auch die breite Themenpalette im Bereich "Fotografie". Sie reicht von der allgemeinen Einführung und Crashkursen bis hin zu Spezialkursen für die unterschiedlichsten Kameravariationen. "Wir bieten im ’Fototreff’ in Walldorf auch Beratungen an", sagte Feuchter und wies außerdem auf die Gelegenheit hin, sich über Schwarz-Weiß-Fotografie, Nacht- und Sternaufnahmen zu informieren.

Zur Rubrik "Gesellschaft" gehören auch attraktive künstlerische und literarische Veranstaltungen. Stellvertretend sei hier "Dieter Degreif rezitiert Fontane" genannt, Anlass ist der 250. Geburtstag des Dichters am 30. Dezember. Unter dem Stichwort "Lokalgeschichte - raus in die Natur" lädt die VHS zu Begegnungen mit Besonderheiten und Orten in der näheren Umgebung ein, die normalerweise nicht zugänglich sind, der Tongrube Nußloch beispielsweise. Eine "Vollmondwanderung" im Kirchenrückwald bei Horrenberg oder eine Führung durch den historischen Ortskern von Sandhausen sind ebenfalls im Angebot.

Zu guter Letzt beweist die VHS die Aktualität ihres Programms auch mit dem Vortrag "Faszination Biene", der auf neue Forschungsergebnisse zur Biologie und Lebensweise der Bienen eingeht.

Info: Näheres findet sich im Kursheft für das Herbst-/Wintersemester 2019/20. Es liegt ab Montag, 26. August, in Banken, Rathäusern und Geschäften sowie im Eingangsbereich des VHS-Zentrums, Ringstraße 1 in Wiesloch, bereit. Auskunft und Anmeldung unter www.vhs-sb.de oder telefonisch unter 0 62 22/9 29 60 .