Blick in den Angelbach-Tierpark in Rauenberg. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (aot) "Wir sind dabei, den Tierpark in Form zu bringen", sagte der Vorsitzende des Vereins der "Vogelfreunde Rauenberg", Timo Teufert, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Es stand die Bezuschussung des Tierparks auf der Tagesordnung, zu der er und Schatzmeister Edmund Berger einen Sachstandsbericht abgaben.

2012 sei die Schließung des Angelbach-Tierparks in Rauenberg gerade noch abgewendet worden. 2013 habe ein neues Team den Verein übernommen und sei mit großem Elan an die Arbeit gegangen. Inzwischen habe man die Fläche des (komplett neu errichteten) Eselshauses verdreifacht, die Waschbären hätten zweieinhalb Mal so viel Platz wie vorher, die Brücke über den See sei rollstuhlgerecht ausgebaut und der "Tierparkexpress" frisch aufgemöbelt worden. Der Jugendgruppe stehe ein Bauwagen als Domizil zur Verfügung und der neu hergerichtete Picknickplatz werde von Kindergärten wie Senioren gut angenommen. Es kämen nicht wenige auswärtige Familien hierher, um einen vergnüglichen Nachmittag zu verbringen. Die erfolgreiche Arbeit sei am Mitgliederzuwachs zu erkennen, von 2015 bis 2019 seien 171 Mitglieder hinzugekommen.

Neben der erfolgreichen Jugendarbeit erfülle man mit dem Tierpark weitere soziale Funktionen, denn man beschäftige Langzeitarbeitslose und ermögliche behinderten Kindern den Umgang mit Tieren. Besonders autistische Kinder blühten dabei auf. Kindergärten und Schulen seien regelmäßig zu Gast und die Kooperation mit anderen Vereinen habe einen hohen Stellenwert.

Teufert betonte, dass man sich nicht als Tierasyl verstehe, deshalb lehne man die Aufnahme von Tieren, die jemand abgeben wolle, wie exotische Vögel oder gezüchtete Mäuse, grundsätzlich ab. Man wolle vor allem den vorhandenen Tieren ein artgerechtes Leben bieten. Berger erläuterte, dass man pro Jahr etwa 30.000 Euro einnehme, diese aber für die Unterhaltung der Anlage, Futter und Personal wieder ausgeben müsse. Ohne den Zuschuss der Gemeinde wäre der Betrieb des Tierparks nicht zu stemmen. Ganz abgesehen von den immer wieder anfallenden Investitionen, die zusätzlich finanziert werden müssten.

Der Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit, die finanzielle Förderung des Vereins wie bisher mit 1200 Euro im Monat unbefristet fortzusetzen. Darüber hinaus sind Zuschüsse zu Investitionen jeweils zu den Haushaltsberatungen anzumelden.

Die Arbeit des Vereins war von allen Fraktionen ausdrücklich gewürdigt worden, Bedenken wurden lediglich gegen die "unbefristete Zahlung" erhoben. Einige Ratsmitglieder waren der Meinung, dass man die Bezuschussung wie bisher auf fünf Jahre befristen und dann erneut überprüfen sollte. So meinte Franz Sieber (Freie Wähler): "Einer unbefristeten Förderung kann ich nicht zustimmen, weil sich der Umfang der geleisteten Arbeit im Laufe der Jahre ändern kann."

Den Bedenken wurde von Bürgermeister Peter Seithel mit dem Hinweis begegnet, dass man diesen Beschluss jederzeit aufheben oder ändern könne, wenn sich eine andere Situation ergäbe. Dies komme auch in dem Zusatz zum Beschluss zum Ausdruck, dass "mit den Verantwortlichen des Vereins in regelmäßigen Abständen die Auskömmlichkeit dieser Förderung zu besprechen ist".