Einen guten Tropfen im Glas haben und die gelöste Stimmung und herrliche Aussicht genießen: Bei der Malscher Weinwanderung am Sonntag haben wieder viele Weinfreunde all das bei herrlichem Wetter erleben können. Die Weingüter und der Verkehrs- und Heimatverein Malsch durften sich über eine riesige Resonanz freuen. Foto: Sabine Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Malsch. Die Mälscher Winzer waren gut gerüstet, aber mit diesem Andrang hatten sie dann doch nicht gerechnet: Bei herrlichem Wetter pilgerten am Sonntag Alt und Jung in Scharen auf den Letzenberg. Die Weinfreunde kamen mit ihrem Partner, mit Freunden, Kind und Hund und brachten vor allem eines mit: Durst und gute Laune.

Beim Weingut Kempf, der ersten Station des gut ausgeschilderten Weinwanderwegs, haben es sich am frühen Nachmittag einige Nachzügler mit einem Burgunder im Schatten gemütlich gemacht. Eine junge Familie mit Lastenrad hat es dank Elektroantrieb gut über den Galgenberg geschafft. Der größte Ansturm ist da schon vorbei. "Um 11 Uhr sind wir schier überfallen worden", berichtet Inhaber Harald Kempf. Inzwischen seien auch die Reservegläser ausgegangen.

Das Vorstandsteam des Verkehrs- und Heimatvereins ist bei der Reblandhalle mit der Rücknahme der ersten Gläser beschäftigt. "Wahnsinn!", sagt Vorsitzender Werner Keßler. "Alle 2000 Probiergläser sind ausverkauft." Dabei hätten einige ihr Glas vom Vorjahr mitgebracht. Der knapp fünf Kilometer lange Rundweg mit den sechs Stationen sei der gleiche geblieben, nur die Position der Weingüter habe sich geändert, da man sich für ein rollierendes System entschieden habe.

Zum Glück hatten Zwei- und Vierbeiner unterwegs Gelegenheit, sich etwas abzukühlen. Foto: Sabine Hebbelmann

Bei den "Winzern von Baden" freut sich Mitglied Clemens Metzger über die überwältigende Resonanz. "Wir wurden völlig überrannt", sagt der Krankenpfleger, der 600 Ar in der Lage Malscher Ölbaum im Nebenerwerb bewirtschaftet. Für ihn ist die Tätigkeit in der freien Natur der perfekte Ausgleich für einen stressigen Beruf. "Schön, dass die Leute auf den Wein zurückkommen", sagt der gelernte Winzer. "Da wird die Mühe der täglichen Arbeit belohnt."

Auf der Wiese rund um die Wallfahrtskapelle oben auf dem Letzenberg lagern junge Familien und auch die Bänke ringsum sind belegt. Günter Becker, Mälscher Original und ehemals Mitglied der Letzenbergstare, sieht sich durch eine fröhliche Runde ermuntert: "So ein guter Malscher Woi, der lauft dir in den Hals noi", singt er mit geübter Stimme und fein geölter Kehle.

Nebenan beim Weingut Becker sitzt man auch auf Strohballen gut. Inhaber Alexander Becker hatte sich im Namen der Winzer um die Organisation der Verpflegung gekümmert. Auf Wunsch der Gäste hatte er dieses Jahr nicht Wein- und Essensstände abgewechselt, sondern den Ständen zwei bis fünf je einen Foodtruck zugeordnet. So konnten die Weinwanderer zum Wein gleich Flammkuchen aus dem Holzofen, süße oder herzhafte Crêpes oder Tapas-Variationen bekommen.

Zum Glück war es diesmal nicht ganz so extrem heiß wie bei der Weinwanderung im vergangenen Jahr. Aber auch diesmal wieder waren die schattigen Plätzchen sehr begehrt. Foto: Sabine Hebbelmann

Als eine der ersten Möglichkeiten, den 2018er Weißwein zu bekommen, bezeichnet Rüdiger Bös vom gleichnamigen Weingut das Event. Das Wetter sei optimal, die Ausblicke vom Letzenberg in alle Richtungen herrlich. Zwischen die Rebzeilen hatte er Bänke und Sonnenschirme gestellt, ein Angebot, das gern angenommen wurde.

Im Vorjahr sei es noch zehn Grad heißer gewesen, da hätte auch der Wind keine Erfrischung gebracht. Laut Bös strahlt die Weinwanderung immer weiter aus, selbst aus dem Karlsruher Raum und der Pfalz kämen Leute. Einen ganzen Bus aus Sinsheim hatte allein Bürgermeisterin Sibylle Würfel mitgebracht.

Dass die Mälscher Winzer keine Berührungsängste haben und gemeinsam zu der Vielfalt an Reben und Geschmacksnuancen beitragen, betont Antje Fleckenstein. "Das ist ein schönes Miteinander, auch bei der Organisation der Weinwanderung", sagt sie und fügt selbstbewusst hinzu: "Wir haben den am besten gekühlten Wein, und das ganz ohne Aggregat." Dafür mit einer großen selbst gebauten Holzkiste mit Crash-Eis, das ihre Freundin Martina Förderer am Vormittag wieder aus der Metzgerei Back mitgebracht hatte.

Ein großer Pulk hat sich bei der letzten Station eingefunden, von wo der Blick über den Weinort in die Ferne schweift. Aufgrund des Andrangs wird beim Weingut Hummel jede Hand gebraucht, für Fragen bleibt keine Zeit. Auf dem Rückweg zur Reblandhalle dient ein Bewässerungsschlauch der Erfrischung, auch Schoßhund Nelly bekommt eine Dusche. Die Gläser sind leer. Was soll man sagen? "Schön war’s!"