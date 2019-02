Wiesloch. (hds) Dirk Hofer ist ein Vorbild und dies wurde ihm nun auch von höchster Stelle bestätigt. Der Vorsitzende des VfB Wiesloch erhielt jetzt den Ehrenamtspreis des DFB und des Badischen Fußballverbands. Ausgezeichnet werden in jedem Jahr diejenigen Personen, die sich vorbildlich als Ehrenamtliche in ihrem Verein betätigen. Bei dieser Ehrung geht es darum, "Anerkennung und Wertschätzung" für die geleistete Arbeit auszusprechen.

Hofer konnte sich bei einer Vorauswahl - jeder Fußballkreis darf jeweils nur eine Person benennen - dank seines Engagements durchsetzen und zieht nunmehr auch für ein Jahr in den "Club der 100" des DFB ein. "Eine tolle Sache", meinte der 53-jährige Diplom-Informatiker, der seit fast einem Jahrzehnt an der Spitze des VfB steht. Begonnen hatte er seine Tätigkeit im Verein als Jugendtrainer, zudem war er in der zweiten Mannschaft und bei den "Alten Herren" aktiv. "Ich wurde vorgeschlagen, kam in den großen Topf und wurde jetzt mit dieser Auszeichnung bedacht", erklärte er.

Angeregt wurde seine Kandidatur von Frank Kohlroß, dem zweiten Vorsitzenden des VfB. "Dirk verbringt tagtäglich mehrere Stunden im Vereinshaus, als Vorstand packt er überall mit an und ist sich für keine Arbeit zu schade", zollt Kohlroß dem Geehrten höchstes Lob. Auch dank Hofer wurde der Verein in den zurückliegenden Jahren mehrfach mit dem Qualitätssiegel "Kleeblatt" des Badischen Fußballverbands zertifiziert, das für eine engagierte Jugendarbeit steht.

"Ich freue mich besonders auf den Besuch eines A-Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft", so Hofer. Und er hat bereits einen Wunsch: "Ein Quali-Spiel zur Europameisterschaft wäre toll, aber aussuchen kann ich mir das natürlich nicht", meinte er. Mitte April sind die insgesamt neun Preisträger zu einem Dankeschön-Wochenende in die Sportschule Schöneck eingeladen. Und vielleicht erfährt Dirk Hofer dann auch, welches Länderspiel er im VIP-Bereich anschauen kann ...