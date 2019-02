Walldorf. (rö) In Baden-Württemberg steht eine Neuordnung der Gutachterausschüsse an. Ein Aspekt ist die Reform der Grundsteuer, die der Gesetzgeber bis Ende 2019 umgesetzt haben muss, was zu veränderten Anforderungen an die Gutachterausschüsse beiträgt. Die sollten künftig unter anderem 1000 Verkaufsfälle pro Jahr aufweisen. "Wir haben circa 170 im Jahr", sagte Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch. Für einen funktions- und leistungsfähigen Ausschuss wollen die zehn Kommunen des Sprengels Wiesloch zusammenarbeiten. Einem "Letter of Intent" und der grundsätzlichen Bereitschaft konnte der Gemeinderat einhellig zustimmen.

"Wir geben ein Stück kommunale Souveränität preis", bedauerte Mathias Pütz (CDU). Vorteil aus seiner Sicht: "Wir steigern die Professionalität", davon könnten Bürger und sich ansiedelnde Unternehmen profitieren. "Wir geben einen Teil unserer Selbstständigkeit auf", sah es Manfred Zuber (SPD) ähnlich, um Rechtssicherheit zu haben, "müssen wir aber mitgehen". Neben der Selbstständigkeit gehe auch Fachwissen verloren, sagte Hans Wölz (Grüne) und sah im geplanten Vorgehen "noch Fragezeichen".

Günter Lukey sagte, die FDP erwarte, dass Walldorf auch künftig "durch mindestens einen Fachmann vertreten wird". Endgültig entschieden ist damit noch nichts: Unter Federführung der Stadt Leimen wird eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet, die dann erneut dem Gemeinderat vorgelegt wird.

Mehrere Zuschussanträge der evangelischen Kirchengemeinde beschäftigten den Gemeinderat. In allen Fällen handelte es sich bereits um ältere Anträge, bei denen es inzwischen kleinere Veränderungen gegeben hatte oder jetzt die Schlussrechnung vorlag. Der Gemeinderat konnte den vom Ersten Beigeordneten Otto Steinmann vorgelegten Zahlen zu Umbau und Sanierung des evangelischen Gemeindehauses (Kosten: 900.000 Euro), Sanierung der Steinmeyer-Orgel (239.000 ) und Sanierung des Kirchendachs (314.000 ) dann auch einhellig zustimmen. Unter dem Strich beträgt der städtische Zuschuss rund 355.000 Euro und fällt damit sogar knapp 24.000 Euro geringer aus, als dies in den ursprünglichen Anträgen bewilligt worden war.

In derselben Sitzung stimmte der Gemeinderat auch der Vergabe der Fensterarbeiten für das neue Kinderhaus im Gewann Hof für 592.000 Euro an den günstigsten Bieter zu. Damit liegt man um 37.000 Euro über der Kostenberechnung.