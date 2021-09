Wiesloch-Baiertal. (agdo) Alle Parteien waren sich durchweg einig, dass in Baiertal in der Horrenberger- und in der Alten-Bahnhof-Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometer in der Stunde umgesetzt werden sollte – allerdings bot die Begründung der SPD-Fraktion dafür keine rechtliche Handhabe. Denn: "Es gibt dort nachweislich keinen Gefahrenschwerpunkt", sagte Jürgen Morlock vom Ordnungsamt der Stadt Wiesloch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats im Ratssaal des Rathauses.

Die Baiertaler SPD-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vor der Einmündung der Lederschenstraße in die Horrenberger- und für die Alte-Bahnhof-Straße gestellt, mit der Begründung, dass die "Querung der Horrenberger Straße auf der Höhe der Bushaltestellen besonders für Kinder, die in die Schule gehen, häufig gefährlich ist."

Und weiterhin: "Eine Minderung der Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen auf 30 Kilometer in der Stunde würde die Gefahren deutlich verringern". Zudem stand in dem Antrag, dass, sobald das neue Feuerwehrhaus in Betrieb genommen wird, es sinnvoll sei, den Tempo-30-Bereich auf der Horrenberger Straße bis zum Ortsende beizubehalten. Den Antrag hatte Dominik Vogel im Namen der SPD-Fraktion vorgetragen.

Ein entsprechender Antrag über eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Baiertal sei vor einiger Zeit von der Bevölkerung gestellt worden, sagte Michael Glaser, der Ortsvorsteher von Baiertal. Der Wieslocher Verwaltung ist das Thema daher nicht unbekannt, man hatte sich damit bereits auseinandergesetzt. Die Voraussetzungen, dort ein Tempo-30-Limit durchzusetzen mit der Begründung von Gefahren, seien allerdings nicht gegeben, sagte Jürgen Morlock. Er hatte sich jüngst die Unfallstatistik der vergangenen zehn Jahre vom Polizeipräsidium eingeholt und berichtete, dass es zwar Unfälle dort gab, diese aber alle nicht in Zusammenhang mit der Geschwindigkeit standen. 17 Unfälle gab es in den vergangenen zehn Jahren dort. Einige Fraktionen sahen das Gefahrenpotenzial gar nicht mal in der Horrenberger Straße, die "ziemlich gerade und somit überschaubar" sei, sondern vielmehr in der dicht befahrenen Schatthäuser Straße beziehungsweise zwischen der Lederschenstraße, Ecke Ortsmitte, und beim Kinderspielplatz. Aufgrund der Sperrung der Ortsdurchfahrt in Gaiberg, die – sofern alles nach Plan verläuft – noch über ein halbes Jahr dauert, hat durch die Umleitung auch der Schwerlastverkehr in Baiertal zugenommen.

Die Umsetzung von Tempo 30 komme nur aufgrund von Verkehrslärm in Betracht, führte Jürgen Morlock weiterhin aus. Dazu müsste der Lärmaktionsplan fortgeschrieben und das Geld dafür in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Darauf einigte sich der Ortschaftsrat in Baiertal für die Schatthäuser,- Alte-Bahnhof Straße sowie die Wieslocher- und Horrenberger Straße einstimmig. Das Thema kommt nun im Gemeinderat auf den Tisch.